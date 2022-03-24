Війну в Україні Путін вже програв. Тепер хоче воювати із Польщею

Закінчився другий етап війни – і знову невдало для Кремля. Розбираємося, чого чекати далі і чому загроза поширення військових дій стала ще більшою

У Варшаві військовий конфлікт із Росією вже зараз неофіційно називають дуже ймовірним

Путін по вуха ув'язнув в Україні: раніше ЗСУ перейшли в контрнаступ на околицях Харкова, а тепер уже очевидно, що кадировці та інші російські діячі потрапили в котел у Бучі та Гостомелі. На півдні, нагадаємо, трапилася Чорнобаївка. Це зовсім не патова ситуація, а поразка Путіна. І водночас – це наша чергова проблема.

Довгоочікуваного перегрупування та настання російського агресора не сталося. Це при тому, що час у цьому випадку працює проти Путіна. Його армія засіла в окопах, мерзне і голодує. ЗСУ діє активніше та поповнює свій арсенал.

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Армією Росії ніхто не керує

З армією агресора пов'язана ще одна дивна штука: її окремі війська взаємодіють вкрай слабо. Авіація недостатньо підтримує піхоту, немає реальної допомоги з моря, що добре видно з оборони Одеси.

У бій кидають елітні підрозділи упереміш з недосвідченими призовниками та резервом. Провалюються плани налагодити постачання. Хаос розростається – і немає перспектив, що хтось зуміє навести лад.

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Це не наша оцінка. Проблеми російської армії ретельно аналізують у Пентагоні. Саме там констатують наростання хаосу.

Про слабкість управління армією агресора пише також Еліот Коен із авторитетного американського журналу The Atlantic. Коен робить висновок: Україна вже перемогла, Захід не може це визнати, тому що останні роки він був зациклений на ідеї непереможної армади Путіна

Яскраві деталі. Міністр оборони Шойгу востаннє на публіці показувався 11 березня. Потім він зник, і що з ним – невідомо. Неофіційно у Кремлі говорять про хворобу. Російські експерти, наприклад, Юлія Латиніна, зазначають, що Шойгу завжди намагався догодити і Путіну, і політичним елітам, і російським олігархам . Він хотів бути зручним усім, але не займався реальним зміцненням армії. Його дії були більшими для картинки. І ця картинка ніяк не допомогла під час воєнної операції в Україні.

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Хто керує армією РФ в Україні, коли Шойгу відсутня вже майже два тижні, невідомо

Куди пропав Шойгу і до того ж тут новий план Путіна

Відомо, що російська олігархія незадоволена війною, яку розв'язав Путін. На Путіна олігархія впливати не може, проте, можливо, вона спілкувалася з Шойгу. А причина його зникнення в тому, що Шойгу потрапив у немилість і його підозрюють у таємних угодах із противниками війни у російських елітах.

Також не виключено, що сам Шойгу та вище керівництво російської армії не схвалює військові дії в Україні, не уявляє, як може бути здійснено штурм великих міст, таких як Харків, Одеса чи Київ, боїться виявитися замазаною кричущими історіями насильства над мирними жителями, а також боїться понести відповідальність за величезні втрати армії РФ.

Якщо довіряти українській статистиці за кількістю убитих – 15600 на 23.03 – то кількість поранених (1 до 3) – має становити не менше 45 тисяч, і в сумі це буде понад третину від загальної кількості задіяних у "спецоперації".

Хто саме керує армією Росії без Шойгу, неясно. Але ясно інше: без армії Путін точно нічого не досягне. Тому в даний момент керівництво Росії зайняте насамперед не перегрупування своїх підрозділів.

Путін, який, як відомо, визнавати поразку все ще не збирається, зайнятий іншим – він намагається консолідувати своїх генералів та змусити їх воювати по-справжньому. Це і є результат другого етапу війни.

Російська армія залишилася без управління, дезорієнтована, не може наступати, не бачить сенсу у війні. Підбадьорити її може лише нова загроза. Це найважливіше у всьому, що сталося.



Перспектива – війна з Польщею

Тривожні новини з Польщі: з'явився знімок російського посольства у Варшаві, у ніч проти 23 березня над будівлею піднімався дим. Очевидно, у посольстві палили документи. Так само було у Києві напередодні вторгнення.

Дим над посольством РФ у Варшаві: знімок зроблено 23 березня. Також "димило" посольство Росії в Києві напередодні вторгнення

Того ж дня – 23 березня – Польща заявила про те, що висилає із країни кілька десятків російських дипломатів, "діяльність яких несумісна зі своїми дипломатичним статусом".

У Варшаві неофіційно говорять про високу ймовірність війни із Росією. Це при тому, що Польща є членом НАТО, і агресія Росії проти неї автоматично активує ст. 5 Вашингтонського договору, за яким війна з однією з країн НАТО автоматично вважається війною з усім Північноатлантичним альянсом.

Здавалося б, ідея неймовірна: куди Росії воювати ще й з Польщею, якщо вона вухнула в Україні. Але логіка тут є.

Агресія з боку Польщі, а значить і з боку НАТО, може стати тим фактором, який змусить російських генералів консолідуватися навколо Путіна. Як варіант, консолідуватись перед реальною зовнішньою загрозою.

Христо Грозєв з BellingCat попереджав про ймовірність зіткнення Росії та Польщі ще 24 лютого, у перший день війни. Погрозивши потім, на декількох майданчиках, повторив це своє попередження. Напевно, цей сценарій заздалегідь опрацьовувався росіянами.

Удари по Польщі Путін може завдати, звинувативши польську сторону, що вона сприяє постачанню зброї в Україну. Чи будуть удари ядерними – далеко не факт. Можливу відповідь Польщі Путін, становище якого стає все більш складним, спробує використати для того, щоб досягти активних дій від керівництва своєї армії.



Чи впишеться НАТО за Польщу

Але польський план Путіна має багато мінусів. Ймовірно, Путін усе це прораховував наперед. Тоді йому здавалося, що за Польщу Захід "не впишеться". Знову піде шляхом умиротворення. Наразі перспектива подальшого мовчання Заходу у разі агресії проти НАТО вже не здається реальною.

У Варшаві кажуть, що поляки мають рішучість активно протистояти агресії Росії. Можливо, зокрема й військовими методами. Там також – неофіційно – діляться із "Сегодня" ще однією теорією.

Польща може взяти участь у бойових діях в Україні. Зокрема, таке може статися, якщо Білорусь вступить у війну на боці Росії і атакуватиме Волинь.

При цьому Польща може використати російську тактику, відому по Донбасу – "нас там немає". Польща може атакувати білоруську армію, авіацію, заперечуючи участь своїх збройних сил у конфлікті.

В цьому випадку підстав у Росії для агресії проти Польщі начебто не буде. По-перше, Польща воює не з Росією (а з Білоруссю). По-друге, вона взагалі не воює, там лише ЗСУ.

Факт участі Польщі у війні загалом видається неймовірним. Приблизно таким неймовірним, яким здавалося вторгнення Росії аж до 24 лютого.

Розв'язати війну з Польщею Путін може спробувати консолідувати керівництво своєї армії перед реальним протистоянням із Заходом



А що з ядерними ударами?

Чи реальне застосування ядерної зброї? Це питання обговорюється ширше, ніж, наприклад, поширення військових дій інші країни.

Але на даному етапі ядерні удари є малоймовірними. Хоча повністю виключити їх не можна.

Чому ядерні удари малоймовірні:

Ми почали з роздратування в армії РФ. Ймовірно, російська армія не хоче воювати звичайними засобами. Не захоче воювати і ядерною зброєю. Однієї санкції Путіна тут недостатньо: треба ще рішення міністра оборони, начальника генштабу тощо. Є підстави вважати, що на якійсь стадії узгодження застосування зброї масової поразки станеться збій.

Якщо НАТО все ще зберігає нейтралітет, то вона неодмінно почне брати участь у бойових діях, як тільки ядерна зброя, навіть тактична, буде застосована.

Застосування ядерної зброї – це початок Третьої світової. Ніхто (крім Путіна) не захоче знищити все людство, включаючи власні сім'ї та дітей, за Херсон, Мелітополь чи Бердянськ.

Слід зазначити, що застосування ядерної зброї, хоч і малоймовірно, все ж таки значно вище, ніж будь-коли за останні 50 років.



Найближчий тиждень багато що вирішить

З урахуванням усіх відомих на сьогодні факторів можна припустити, що найближчі сім днів стануть вирішальними під час цієї війни . Ймовірно, ми зможемо скласти уявлення про те, як розвиватимуться військові дії надалі. А може, ми дізнаємося і коли війна закінчиться.