Войну в Украине Путин уже проиграл. Теперь хочет воевать с Польшей

Закончился второй этап войны – и опять неудачно для Кремля. Разбираемся, чего ждать дальше и почему угроза распространения военных действия стала еще больше

В Варшаве военный конфликт с Россией уже сейчас неофициально называют очень вероятным

Путин по уши увяз в Украине: ранее ЗСУ перешли в контрнаступление в окрестностях Харькова, а теперь уже очевидно, что кадыровцы и прочие русские деятели попали в котел в Буче и Гостомеле. На юге, напомним, случилась Чернобаевка. Это вовсе не патовая ситуация, а поражение Путина. И одновременно – это наша очередная проблема.

Долгожданного перегруппирования и наступления русского агрессора не случилось. Это притом, что время в данном случае работает против Путина. Его армия засела в окопах, мерзнет и голодает. ЗСУ действует активнее и пополняет свой арсенал.

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Армией России никто не управляет

С армией агрессора связана еще одна странная штука: ее отдельные рода войск взаимодействуют крайне слабо. Авиация недостаточно поддерживает пехоту, нет реальной помощи с моря, что отлично видно по обороне Одессы.

В бой бросают элитные подразделения вперемешку с неопытными призывниками и резервом. Проваливаются планы наладить снабжение. Хаос разрастается – и нет перспектив, что кто-то сумеет навести порядок.

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Это не наша оценка. Проблемы российской армии тщательно анализируют в Пентагоне. Именно там констатируют нарастание хаоса.

О слабости управления армией агрессора пишет также Элиот Коэн из авторитетного американского журнала The Atlantic. Коэн делает вывод: Украина уже победила, Запад не может это признать, потому что последние годы он был зациклен на идее непобедимой армады Путина.

Яркая деталь. Министр обороны Шойгу последний раз на публике показывался 11 марта. Затем он пропал, и что с ним – неизвестно. Неофициально в Кремле говорят о болезни. Российские эксперты, например, Юлия Латынина, отмечают, что Шойгу всегда пытался угодить и Путину, и политическим элитам, и российским олигархам. Он хотел быть удобным всем, но при этом не занимался реальным укреплением армии. Его действия были больше для картинки. И эта картинка никак не помогла во время военной операции в Украине.

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Кто управляет армией РФ в Украине, когда Шойгу отсутствует уже почти две недели, неизвестно

Куда пропал Шойгу и причем тут новый план Путина

Хорошо известно, что российская олигархия недовольна войной, которую развязал Путин. На Путина олигархия влиять не может, однако возможно она общалась с Шойгу. А причина его исчезновения в том, что Шойгу попал в немилость и его подозревают в тайных соглашениях с противниками войны в российских элитах.

Также не исключено, что сам Шойгу и высшее руководство российской армии не одобряет военные действия в Украине, не представляет, как может быть осуществлен штурм крупных городов, таких как Харьков, Одесса или Киев, боится оказаться замазанной вопиющими историями насилия над мирными жителями, а также боится понести ответственность за огромные потери армии РФ.

Если доверять украинской статистики по количеству убитых – 15600 на 23.03 – то количество раненых (1 к 3) – должно составлять не менее 45 тысяч, и в сумме это будет более трети от общего числа задействованных в "спецоперации".

Кто именно управляет армией России в отсутствие Шойгу, неясно. Но ясно другое: без армии Путин точно ничего не добьется. Поэтому в данный момент руководство России занято в первую очередь не перегруппировкой своих подразделений.

Путин, который, как известно, признавать поражение все еще не собирается, занят другим – он пытается консолидировать своих генералов и заставить их воевать по-настоящему. Это и есть итог второго этапа войны.

Российская армия осталась без управления, дезориентирована, не может наступать, не видит смысла в войне. Взбодрить ее может только новая угроза. Это самое важное во всем, что случилось.



Перспектива – война с Польшей

Тревожные новости из Польши: появился снимок российского посольства в Варшаве, в ночь на 23 марта над зданием поднимался дым. Очевидно в посольстве жгли документы. Точно так же было в Киеве накануне вторжения.

Дым над посольством РФ в Варшаве: снимок сделан 23 марта. Так же "дымило" посольство России в Киеве накануне вторжения

В тот же день – 23 марта – Польша заявила о том, что высылает из страны несколько десятков русских дипломатов, "деятельность которых несовместима с их дипломатическим статусом".

В Варшаве неофициально говорят о высокой вероятности войны с Россией. Это притом, что Польша – член НАТО, и агрессия России против нее автоматически активирует ст. 5 Вашингтонского договора, по которому война с одной из стран НАТО автоматически считается войной со всем Североатлантическим альянсом.

Казалось бы, идея невероятная: куда России воевать еще и с Польшей, если она по уши увязла в Украине. Но логика тут есть.

Агрессия со стороны Польши, а значит и со стороны НАТО, может стать как раз тем фактором, который заставит русских генералов консолидироваться вокруг Путина. Как вариант, консолидироваться перед реальной внешней угрозой.

Христо Грозев из BellingCat предупреждал о вероятности столкновения России и Польши еще 24 февраля, в первый день войны. Грозев затем, на нескольких площадках, повторил это свое предупреждение. Вероятно, этот сценарий заранее прорабатывался россиянами.

Удары по Польше Путин может нанести, обвинив польскую сторону в том, что она содействует поставкам оружия в Украину. Будут ли удары ядерными – далеко не факт. Возможный ответ Польши Путин, положение которого становится все более сложным, попытается использовать для того, чтобы добиться активных действий от руководства своей армии.



Впишется ли НАТО за Польшу

Но у польского плана Путина много минусов. Вероятно, Путин все это просчитывал заранее. Тогда ему казалось, что и за Польшу Запад "не впишется". Опять пойдет по пути умиротворения. Сейчас перспектива дальнейшего молчания Запада в случае агрессии против НАТО, уже не кажется реальной.

В Варшаве говорят, что у поляков есть решимость активно противостоять агрессии России. Возможно, в том числе и военными методами. Там также – неофициально – делятся с "Сегодня" еще одной теорией.

Польша может принять участие в военных действиях в Украине. В частности, такое может случиться, если Беларусь вступит в войну на стороне России и начнет атаковать Волынь.

При этом Польша может использовать российскую тактику, известную по Донбассу – "нас там нет". Польша может атаковать белорусскую армию, авиацию, отрицая участие своих вооруженных сил в конфликте.

В этом случае оснований у России для агрессии против Польши вроде бы и не будет. Во-первых, Польша воюет не с Россией (а с Беларусью). Во-вторых, она вообще не воюет, там только ЗСУ.

Факт участия Польши в войне в целом кажется невероятным. Примерно таким же невероятным, каким казалось вторжение России вплоть до 24 февраля.

Развязать войну с Польшей Путин может попытаться, чтобы консолидировать руководство своей армии перед лицом реального противостояния с Западом



А что с ядерными ударами?

Реально ли применение ядерного оружия? Этот вопрос обсуждается шире, чем например распространение военных действий на другие страны.

Но на данном этапе ядерные удары представляются маловероятными. Хотя полностью исключить их нельзя.

Почему ядерные удары маловероятны:

Мы начали с раздрая в армии РФ. Вероятно российская армия не хочет воевать обычными средствами. Не захочет воевать и ядерным оружием. Одной санкции Путина тут недостаточно: надо еще решение министра обороны, начальника генштаба и так далее. Есть основания полагать, что на какой-то стадии согласования применения оружия массового поражения произойдет сбой.

Если сейчас НАТО все еще сохраняет нейтралитет, то оно непременно начнет участвовать в боевых действиях, как только ядерное оружие, даже тактическое, будет применено.

Применение ядерного оружия – это начало Третьей мировой. Никто (кроме может Путина) не захочет уничтожить все человечество, включая собственные семьи и детей, за Херсон, Мелитополь или Бердянск.

Следует однако отметить, что применение ядерного оружия, хоть и маловероятно, все же значительно выше, чем когда-либо за последние 50 лет.



Ближайшая неделя многое решит

С учетом всех известных на сегодня факторов можно предположить, что ближайшие семь дней станут решающими в ходе этой войны. Вероятно мы сможем составить представление о том, как будут развиваться военные действия в дальнейшем. А может быть мы узнаем и когда война закончится.