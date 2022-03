Беларусь уже воюет против Украины – НАТО

Беларусь является соучастником вторжения России в Украину, поскольку позволяет использовать свою территорию для сосредоточения российских войск и продолжает способствовать агрессии РФ.

Об этом заявил 23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что Беларусь также разрешила использовать свои военные аэродромы российским силам для нанесения ударов по украинским городам и гражданскому населению.

