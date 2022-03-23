Беларусь уже воюет против Украины – НАТО

Беларусь является соучастником вторжения России в Украину, поскольку позволяет использовать свою территорию для сосредоточения российских войск и продолжает способствовать агрессии РФ.
Об этом заявил 23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе.
Столтенберг отметил, что Беларусь также разрешила использовать свои военные аэродромы российским силам для нанесения ударов по украинским городам и гражданскому населению.
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? LIVE SOON (14:00 CET)— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 23, 2022
Press conference ahead of tomorrow's extraordinary Summit of #NATO Heads of State and Government #NATOSummit
? @NATO HQ, Brussels https://t.co/stSKceZyrl
РФ накапливает военную технику на территории Беларуси
По информации Генерального штаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.
Также сообщается, что на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие войну РФ против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.
В Генштабе Вооруженных сил Украины считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.