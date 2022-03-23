Беларусь уже воюет против Украины – НАТО

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Беларусь разрешает бомбить Украину со своей территории

Для НАТО Лукашенко является соучастником преступлений Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь является соучастником вторжения России в Украину, поскольку позволяет использовать свою территорию для сосредоточения российских войск и продолжает способствовать агрессии РФ.

Об этом заявил 23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе.

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Столтенберг отметил, что Беларусь также разрешила использовать свои военные аэродромы российским силам для нанесения ударов по украинским городам и гражданскому населению.

? LIVE SOON (14:00 CET)



Press conference ahead of tomorrow's extraordinary Summit of #NATO Heads of State and Government #NATOSummit



? @NATO HQ, Brussels https://t.co/stSKceZyrl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 23, 2022

РФ накапливает военную технику на территории Беларуси

По информации Генерального штаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.

Также сообщается, что на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие войну РФ против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

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В Генштабе Вооруженных сил Украины считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.