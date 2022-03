Білорусь уже воює проти України – НАТО

Білорусь є співучасником вторгнення Росії в Україну, оскільки дозволяє використовувати свою територію для зосередження російських військ та продовжує сприяти агресії РФ.

Про це заявив 23 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні саміту НАТО в Брюсселі.

Столтенберг зазначив, що Білорусь також дозволила використовувати свої військові аеродроми російським силам, які завдають ударів по українських містах та цивільному населенню.

