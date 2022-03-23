Білорусь уже воює проти України – НАТО

Єнс Столтенберг підкреслив, що Білорусь дозволяє бомбити Україну зі своєї території

Для НАТО Лукашенко є співучасником злочинів Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь є співучасником вторгнення Росії в Україну, оскільки дозволяє використовувати свою територію для зосередження російських військ та продовжує сприяти агресії РФ.

Про це заявив 23 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні саміту НАТО в Брюсселі.

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Столтенберг зазначив, що Білорусь також дозволила використовувати свої військові аеродроми російським силам, які завдають ударів по українських містах та цивільному населенню.

? LIVE SOON (14:00 CET)



Press conference ahead of tomorrow's extraordinary Summit of #NATO Heads of State and Government #NATOSummit



? @NATO HQ, Brussels https://t.co/stSKceZyrl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 23, 2022

РФ накопичує військову техніку біля Білорусі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Також повідомляється, що на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

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У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.