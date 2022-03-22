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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У СБУ розповіли, скільки білорусів Лукашенко готовий відправити на смерть до України

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22 березня, 18:05
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Визначено напрями вторгнення військ Білорусі до нашої країни

Все ще зберігається ймовірність нападу військ Білорусі на Україну задля підтримки війни, яку розв'язав на нашій території міжнародний військовий злочинець Володимир Путін. Таку ймовірності не виключає Служба Безпеки України.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.

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Що відомо

"Вірогідність вторгнення Білорусі в Україну залишається досить високою. Загалом від 10 до 15 тисяч військових можуть "запустити" до нашої країни з території РБ", – йдеться у повідомленні.

Також названо ключові можливі тактичні цілі білоруських військових на Волині – це Володимирець на Рівненщині, Ковель та Луцьк.

Ситуація

  • Геращенко нагадав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяв своєму господарю Володимиру Путіну, що його армія вторгнеться в Україну не пізніше 21 березня. Проте, як бачимо, не виконав свою обіцянку.
  • Замість вторгнення міністерство оборони Республіки Білорусь заявило, що відвело своїх десантників від українського кордону до пункту постійної дислокації. Однак не виключено, що цей маневр було здійснено з метою приспати пильність Києва.
  • Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Лукашенко набагато досвідченіший як політик, ніж Путін. Він 30 років петляє із союзною державою, і тут він петлятиме до останнього, щоб не влізти у цю війну.
  • 16 березня було відзначено провокацію, яка мала спонукати Лукашенка втягнутися в цю війну. З'явилося повідомлення, що у низці білоруських міст поблизу кордону з Україною було чути звуки вибухів. Не виключалося, що по території Білорусі завдали ударів російські війська з території України. Проте офіційний Мінськ спростував це.

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