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СЕГОДНЯ Война Вторжение

За месяц войны в Украине российская армия понесла огромные потери

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 09:47
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Украинские военные будут продолжать уверено атаковать оккупантов и уничтожать вражескую технику, в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за месяц
Армия РФ несет огромные потери на территории Украины
Армия РФ несет огромные потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – ​​16;
  • Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Военные преступления РФ в Украине

потер:

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ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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