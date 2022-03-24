Україні загрожує екологічна катастрофа через мертвих окупантів

Тіла загиблих на війні в Україні російських окупантів стали загрозою екології. Росія не забирає вбитих солдатів, вони розкладаються і виділяють трупну отруту.
Про це розповів в.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр каналу Суспільне Суми.
"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", – розповів Котляр.
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За його словами, тіла російських військових без документів та розпізнавальних знаків, тому їх важко ідентифікувати.
"За нормою гуманітарного міжнародного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити за ДНК – хто це", – зазначив експерт.
Щоб зберігати трупи, Сумська військова адміністрація замовила 10 рефрижераторів, але через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдені тіла російських військовослужбовців нині пакують у поліетиленові пакети та зберігають їх.
"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо та повернемо їх батькам", – додав Котляр.
На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 15 600 осіб;
- танків ‒ 517 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 1578 од.;
- артилерійських систем – 267 од.;
- РСЗВ – 80 од.;
- засоби ППО – 47 од.;
- літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 – ред.);
- вертольотів – 124 од.;
- автомобільної техніки – 1008 од.;
- кораблі/катери – 4 од.;
- цистерн з ПММ – 70;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;
- спеціальна техніка – 15.