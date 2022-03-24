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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Украине грозит экологическая катастрофа из-за мертвых оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 09:29
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В украинских регионах негде хранить трупы военных РФ
Россия не забирает тела своих погибших солдат
Россия не забирает тела своих погибших солдат / Фото: Коллаж: Сегодня

Тела погибших на войне в Украине российских оккупантов стали угрозой для экологии. Россия не забирает убитых солдат, они разлагаются и выделяют трупный яд.

Об этом рассказал и.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр каналу Суспільне Суми.

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"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", – рассказал Котляр.

По его словам, тела российских военных без документов и опознавательных знаков, поэтому их трудно идентифицировать.

"По норме гуманитарного международного права нужно взять биологические заборы для того, чтобы потом определить по ДНК – кто это", – отметил эксперт.

Чтобы хранить трупы, Сумская военная администрация заказала 10 рефрижераторов, но из-за блокирования железной дороги их не смогли доставить. Потому найденные тела российских военнослужащих сейчас упаковывают в полиэтиленовые пакеты и хранят их.

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"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после того как победим, мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", – добавил Котляр.

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15 600 человек;
  • танков ‒ 517 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1578 ед.;
  • артиллерийских систем – 267 ед.;
  • РСЗО – 80 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1008 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
  • специальная техника – 15.

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1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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