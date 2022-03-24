Украине грозит экологическая катастрофа из-за мертвых оккупантов

В украинских регионах негде хранить трупы военных РФ

Россия не забирает тела своих погибших солдат / Фото: Коллаж: Сегодня

Тела погибших на войне в Украине российских оккупантов стали угрозой для экологии. Россия не забирает убитых солдат, они разлагаются и выделяют трупный яд.

Об этом рассказал и.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр каналу Суспільне Суми.

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"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", – рассказал Котляр.

По его словам, тела российских военных без документов и опознавательных знаков, поэтому их трудно идентифицировать.

"По норме гуманитарного международного права нужно взять биологические заборы для того, чтобы потом определить по ДНК – кто это", – отметил эксперт.

Чтобы хранить трупы, Сумская военная администрация заказала 10 рефрижераторов, но из-за блокирования железной дороги их не смогли доставить. Потому найденные тела российских военнослужащих сейчас упаковывают в полиэтиленовые пакеты и хранят их.

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"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после того как победим, мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", – добавил Котляр.

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили: