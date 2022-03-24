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Оккупанты терроризируют мирных украинцев и наносят удары с воздуха – Генштаб

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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24 марта, 07:09
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Начались двадцать девятые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению
Захватчики прибегают к террору местного населения
Захватчики прибегают к террору местного населения / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российским оккупантам не удалось добиться успеха на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать противника и наносить ему потери. Авиация РФ в течение последних суток совершила более 250 самолетовылетов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха. Группировки войск сдерживают противника на указанных направлениях, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны", – говорится в сообщении.

Удары с воздуха

Авиация РФ продолжает активные действия и наносит удары с воздуха. В течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и Харьковской областях.

ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение противника, прикрывают важные объекты Украины и группировок войск.

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За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага:

  • 7 самолетов;
  • 1 БПЛА;
  • 1 вертолет;
  • 2 крылатые ракеты.

Информация об окончательном ущербе противнику уточняется.

Террор населения

"На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям" , – говорится в сообщении.

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Также захватчики продолжают терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа.

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15 600 человек;
  • танков ‒ 517 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1578 ед.;
  • артиллерийских систем – 267 ед.;
  • РСЗО – 80 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1008 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
  • специальная техника – 15.

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ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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