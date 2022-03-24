Оккупанты терроризируют мирных украинцев и наносят удары с воздуха – Генштаб

Начались двадцать девятые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению

Захватчики прибегают к террору местного населения / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российским оккупантам не удалось добиться успеха на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать противника и наносить ему потери. Авиация РФ в течение последних суток совершила более 250 самолетовылетов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха. Группировки войск сдерживают противника на указанных направлениях, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны", – говорится в сообщении.

Удары с воздуха

Авиация РФ продолжает активные действия и наносит удары с воздуха. В течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и Харьковской областях.

ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение противника, прикрывают важные объекты Украины и группировок войск.

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За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага:

7 самолетов;

1 БПЛА;

1 вертолет;

2 крылатые ракеты.

Информация об окончательном ущербе противнику уточняется.

Террор населения

"На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям" , – говорится в сообщении.

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Также захватчики продолжают терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа.

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15 600 человек;

танков ‒ 517 ед.;

боевых бронированных машин – 1578 ед.;

артиллерийских систем – 267 ед.;

РСЗО – 80 ед.;

средства ПВО – 47 ед.;

самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);

– ред.); вертолетов – 124 ед.;

автомобильной техники – 1008 ед.;

корабли/катера – 4 ед.;

цистерн с ГСМ – 70;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;

специальная техника – 15.

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