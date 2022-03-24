Оккупанты терроризируют мирных украинцев и наносят удары с воздуха – Генштаб

Российским оккупантам не удалось добиться успеха на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать противника и наносить ему потери. Авиация РФ в течение последних суток совершила более 250 самолетовылетов.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха. Группировки войск сдерживают противника на указанных направлениях, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны", – говорится в сообщении.
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Удары с воздуха
Авиация РФ продолжает активные действия и наносит удары с воздуха. В течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и Харьковской областях.
ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение противника, прикрывают важные объекты Украины и группировок войск.
За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага:
- 7 самолетов;
- 1 БПЛА;
- 1 вертолет;
- 2 крылатые ракеты.
Информация об окончательном ущербе противнику уточняется.
Террор населения
"На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям" , – говорится в сообщении.
Также захватчики продолжают терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа.
На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15 600 человек;
- танков ‒ 517 ед.;
- боевых бронированных машин – 1578 ед.;
- артиллерийских систем – 267 ед.;
- РСЗО – 80 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
- вертолетов – 124 ед.;
- автомобильной техники – 1008 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерн с ГСМ – 70;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
- специальная техника – 15.
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