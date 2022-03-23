ЕС предоставит Украине секретную информацию со спутников – Bloomberg

Послы ЕС были проинформированы о соглашении с Украиной на встрече 22 марта

ЕС одобрил соглашение об обмене секретными данными / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое подразумевает предоставление Киеву засекреченной информации, в том числе спутниковые снимки.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Первоначально соглашение заключат на один год и оно может быть продлено. Послы ЕС были проинформированы о соглашении на встрече 22 марта.

Такую информацию изданию предоставил инсайдер.

В Украину необходимо отправить военную миссию НАТО

В Европарламенте должны начать думать о создании и направлении военной миссии НАТО в Украину, а также о частичном закрытии неба над Украиной.

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Об этом сказал глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда".

Шаги Европарламента

"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах", – сказал он.

Также Ващиковский заявил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины и усиление оборонной способности восточного фланга НАТО.

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Напомним, лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудили войну в Украине. Главы этих стран обеспокоены тем, что российские оккупанты нападают на мирных жителей. Также они обсудили поддержку для Украины.

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