ЕС предоставит Украине секретную информацию со спутников – Bloomberg

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое подразумевает предоставление Киеву засекреченной информации, в том числе спутниковые снимки.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Первоначально соглашение заключат на один год и оно может быть продлено. Послы ЕС были проинформированы о соглашении на встрече 22 марта.
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Такую информацию изданию предоставил инсайдер.
В Украину необходимо отправить военную миссию НАТО
В Европарламенте должны начать думать о создании и направлении военной миссии НАТО в Украину, а также о частичном закрытии неба над Украиной.
Об этом сказал глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда".
Шаги Европарламента
"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах", – сказал он.
Также Ващиковский заявил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины и усиление оборонной способности восточного фланга НАТО.
Напомним, лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудили войну в Украине. Главы этих стран обеспокоены тем, что российские оккупанты нападают на мирных жителей. Также они обсудили поддержку для Украины.
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