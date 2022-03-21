Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Оккупанты уже пишут на самолетах "на Берлин" – новое обращение Зеленского (видео)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Украины призвал страны ЕС вводить новые санкции против России, поскольку от этого зависит не только судьба нашей страны, но и их
Зеленский обратился к Европе из-за войны РФ против Украины
Зеленский обратился к Европе из-за войны РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к мировому сообществу и предложил послушать то, что украинцы слушают часами – звук сирены. Пока украинцы часами прячутся в укрытиях от обстрелов, ВСУ защищает не только нашу страну от оккупантов, а и всю Европу. По словам Зеленского, военные РФ уже пишут на своих танках не "на Киев", а "на Берлин".

Видеообращение глава страны опубликовал в Telegram.

Реклама

По словам Зеленского, раньше Киев называли "новым Берлином" за открытость, искренность людей, вечеринки. А теперь люди сидят в ожидании новых сирен, чтобы бежать в укрытия из-за постоянных бомбардировок со стороны РФ.

"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий в мире. Против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолетов, на которых россияне пишут уже "на Берлин". Потому что они хотят пойти дальше, чем Украина. Они хотят пойти везде, они хотят пойти к вам", – сказал он.

Реклама

Президент подчеркнул, как жестоко оккупанты относятся к людям – устраивают голод в целых городах, убивают мирных людей, бомбят жилые дома. Это самая страшная война в Европе с времен Второй мировой, считает он.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете силу!", – сказал Зеленский.

Глава страны подчеркнул, что никто не имеет права разбивать Европу, поэтому защищаться надо всем. Пока ВСУ бьются на поле боя, другие страны должны вводить новые санкции.

Реклама

"От этого зависит ваша жизнь, не спонсируйте военную машину этой страны. Ни одного евро для оккупанов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, откажитесь от всех российских энергоресурсов", – призвал президент.

Зеленский пристыдил власти Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед кнессетом Израиля. Глава государства в своей речи пристыдил власти Израиля за отказ помочь Украине.

"Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу только одно: безразличие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. Посредничество же может быть между государствами. Но не между добром и злом", – сказал он.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять