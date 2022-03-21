Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти вже пишуть на літаках "на Берлін" – нове звернення Зеленського (відео)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 11:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент України закликав країни ЄС запроваджувати нові санкції проти Росії, оскільки від цього залежить не лише доля нашої країни, а і їхня
Зеленський звернувся до Європи через війну РФ проти України
Зеленський звернувся до Європи через війну РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до світової спільноти та запропонував послухати те, що українці слухають годинами – звук сирени. Поки українці годинами ховаються в укриттях від обстрілів, ЗСУ захищає не лише нашу країну від окупантів, а й усю Європу. За словами Зеленського, військові РФ вже пишуть на своїх танках не "на Київ", а "на Берлін".

Відеозвернення очільник держави опублікував у Telegram.

Реклама

За словами Зеленського, раніше Київ називали "новим Берліном" за відкритість, щирість людей, вечірки. А тепер люди сидять в очікуванні нових сирен, щоб бігти в укриття через постійні бомбардування з боку РФ.

"Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисленніших армій у світі. Проти ракет, бомб, реактивної артилерії проти літаків і вертольотів, на яких росіяни пишуть вже "на Берлін". Тому що вони хочуть піти далі, ніж Україна. Вони хочуть піти скрізь, хочуть піти до вас", - сказав він.

Президент наголосив, як жорстоко окупанти ставляться до людей – влаштовують голод у цілих містах, вбивають мирних людей, бомбардують житлові будинки. Це найстрашніша війна в Європі з часів Другої світової, вважає він.

Реклама

"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що ніхто не має права розбивати Європу, тому захищатися треба всім. Поки ЗСУ б'ються на полі бою, інші країни мають запроваджувати нові санкції.

"Від цього залежить ваше життя, не спонсоруйте військову машину цієї країни. Жодного євро для окупантів, закрийте для них усі ваші порти, не постачайте товари, відмовтеся від усіх російських енергоресурсів", – закликав президент.

Реклама

Зеленський присоромив владу Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський виступив перед кнесетом Ізраїлю. Глава держави у своїй промові присоромив владу Ізраїлю за відмову допомогти Україні.

"Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. І зауважу тільки одне: байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. Посередництво ж може бути між державами. Але не між добром і злом", - сказав він.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти