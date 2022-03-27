Ким записал новое видеообращение и рассказал о ситуации в Николаеве (видео)

В Николаеве 27 марта спокойная ситуация, российских военных нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Свое видеообращение Ким сделал на берегу моря, на улице была солнечная погода. Он отметил, что все спокойно, сегодня выходной.
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"Воскресенье. Что-то орков не видно слава Богу", – сказал он.
Обстановка в области
- Ночью 24 марта ВСУ сбили самолет и одну крылатую ракету врага. Летело не в Николаевскую область, а в сторону Кривого Рога.
- 23 марта стало известно, что по Николаевской области российские оккупанты все чаще запускают ракеты с кораблей, базирующихся в Севастополе. Поэтому в регионе чаще стали звучать сигналы воздушной тревоги.
- Из перехватов СБУ стало известно, что военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которые ведут бои на Николаевщине, терпят поражение, находятся в осаде и деморализованы. Им страшнее, чем было в Чечне.
- 15 марта стало известно, что в Витовском районе Николаевской области пропали староста Николай Струтинский и глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. До сих пор о них ничего не известно.
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