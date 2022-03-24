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Оккупантов почти выбили из Николаевской области – Ким

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24 марта, 13:53
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Виталий Ким рассказал о новых достижениях нашей армии / Коллаж "Сегодня"
Виталий Ким рассказал о новых достижениях нашей армии / Коллаж "Сегодня"

Украинская армия и формирования территориальной обороны демонстрируют успехи в освобождении Николаевской области от российской армии, вторгшейся на территорию Украины в ночь на 24 февраля. Благодаря их усилиям пополнилась "копилка" уничтоженной техники армии международного преступника Владимира Путина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"В первую неделю враг максимально заходил до Вознесенска. Сейчас мы ведем бои на границе Николаевской и Херсонской областей. Успешно, тяжело. Военные, спасибо, работают. Сегодня ночью сбили самолет и одну крылатую ракету... Летело не к нам, а в сторону Кривого Рога. Будем дальше работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", – сообщил Виталий Ким.

Также Ким порадовал жителей области, что на выходные могут отменить сухой закон – разрешить продажу алкоголя.

Обстановка в области

  • 23 марта стало известно, что по Николаевской области российские оккупанты все чаще запускают ракеты с кораблей, базирующихся в Севастополе. Поэтому в регионе чаще стали звучать сигналы воздушной тревоги.
  • Из перехватов СБУ стало известно, что военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которые ведут бои на Николаевщине, терпят поражение, находятся в осаде и деморализованы. Им страшнее, чем было в Чечне.
  • 15 марта стало известно, что в Витовском районе Николаевской области пропали староста Николай Струтинский и глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. До сих пор о них ничего не известно.

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