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В Николаевской области пропали староста и глава Шевченковской ОТГ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 11:56
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Староста и глава уже несколько суток не выходят на связь и также неизвестно их местонахождение
Руководителей продолжают искать / Коллаж "Сегодня"
Руководителей продолжают искать / Коллаж "Сегодня"

В Витовском районе Николаевской области пропали староста и глава Шевченковской ОТГ. Они уже четверо суток не выходят на связь.

Об этом в эфире телеканала Espreso.tv. сообщила депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко, пишет НикВести.

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"Я постоянно контактирую с теми селами, где являюсь депутатом, и есть информация, что уже четверо суток не выходит на связь глава Шевченковской ОТГ – Олег Пилипенко, это бывший Витовский район. Также не могут найти уже двое суток старосту зеленогайского – Николая Струтинского. Эти руководители ОТГ пропали и не выходят на связь, к сожалению", – сказала Виктория Москаленко.

20-й день войны в Украине

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