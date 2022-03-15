В Николаевской области пропали староста и глава Шевченковской ОТГ

В Витовском районе Николаевской области пропали староста и глава Шевченковской ОТГ. Они уже четверо суток не выходят на связь.
Об этом в эфире телеканала Espreso.tv. сообщила депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко, пишет НикВести.
"Я постоянно контактирую с теми селами, где являюсь депутатом, и есть информация, что уже четверо суток не выходит на связь глава Шевченковской ОТГ – Олег Пилипенко, это бывший Витовский район. Также не могут найти уже двое суток старосту зеленогайского – Николая Струтинского. Эти руководители ОТГ пропали и не выходят на связь, к сожалению", – сказала Виктория Москаленко.
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