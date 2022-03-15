На Миколаївщині зникли староста та голова Шевченківської ОТГ

Староста і голова вже кілька діб не виходять на зв'язок і також невідоме їхнє місцезнаходження

Керівників продовжують шукати / Колаж "Сьогодні"

У Вітівському районі Миколаївської області зникли староста та голова Шевченківської ОТГ. Вони вже чотири доби не виходять на зв'язок.

Про це в ефірі телеканалу Espreso.tv. повідомила депутат Миколаївської облради Вікторія Москаленко, пише НикВести.

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"Я постійно контактую з тими селами, де є депутатом, і є інформація, що вже чотири доби не виходить на зв'язок голова Шевченківської ОТГ – Олег Пилипенко, це колишній Вітівський район. Також не можуть знайти вже дві доби старосту зеленогайського – Миколи Струтинського. Ці керівники ОТГ зникли і не виходять на зв'язок, на жаль", – сказала Вікторія Москаленко.

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