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Арестович назвал "самую напряженную задницу" на Донбассе

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 мая, 06:26
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Оккупанты могут создать на этом участке серьезные проблемы для ВСУ
Арестович назвал самый сложный участок фронта в Донбассе.
Арестович назвал самый сложный участок фронта в Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние дни самое важное для России направление на Донбассе – участок фронта в районе Попасной, в сторону Бахмута. Именно туда оккупанты два дня подряд перебрасывают войска, пытаясь окружить силы ВСУ, которые находятся возле Северодонецка.

Об этом советник главы ОП Алексей Арестович заявил в эфире Фейгин Live.

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По его словам, количество российских войск, переброшенный в район Попасной, "по меркам начала войны" не большое. Однако для ВСУ на этом участке оккупанты могут создать серьезные проблемы.

"Где у нас самая напряженная задница – Попасная, в сторону Бахмута. И условно говоря еще чуть-чуть западнее. В общем направление на Бахмут. Туда в течении двух суток переброшены российские силы. Не сказать, что большие. По меркам начала войны они совсем не большие. В принципе, учитывая истощение наших войск и проблематику, которая там существует, связанную с возможностью снабжения, там неприятная ситуация для нас организовалась", – сказал Арестович.

Он отметил, что главное направление на Донбассе – это не Северодонецк.

"Главное направление – это на Бахмут. Они пытаются окружить Северодонецк и двинутся на Бахмут", – объяснил советник главы ОП.

Битва за Северодонецк

Вооруженные силы Украины нанесли контрудар по российским оккупантам, которые пытались прорваться в Северодонецк, заявил военный эксперт Олег Жданов.

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"Самым существенным, на сегодняшний день, является Северодонецк и местность вокруг него. Там идут самые ожесточенные бои. Российская Федерация, несмотря на огромные потери, пытается выйти на границы Луганской области, окружив или выбив наши войска из города Северодонецк. Ситуация там очень тяжелая, но последняя новость, которая пришла оттуда, что Вооруженные силы Украины предприняли контрудар по российским войскам, которые пытаются прорваться ", – рассказал Жданов.

Эксперт отметил, что ВСУ пытается достичь паритета на данном участке и не дать оккупантам возможности выполнить политическую задачу Путина – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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