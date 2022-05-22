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Арестович назвав "найнапруженішу дупу" на Донбасі

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22 травня, 06:26
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Окупанти можуть створити на цій ділянці серйозні проблеми для ЗСУ
Арестович назвав найскладнішу ділянку фронту на Донбасі.
Арестович назвав найскладнішу ділянку фронту на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Останніми днями найважливіший для Росії напрямок на Донбасі – ділянка фронту в районі Попасної, у бік Бахмута. Саме туди окупанти два дні поспіль перекидають війська, намагаючись оточити сили ЗСУ, що знаходяться біля Сєверодонецька.

Про це радник голови ВП Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

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За його словами, кількість російських військ, перекинута в район Попасної, "за мірками початку війни" не велика. Проте для ЗСУ на цій ділянці окупанти можуть створити серйозні проблеми.

"Де у нас найнапруженіша дупа – Попасна, у бік Бахмута. І умовно кажучи ще трохи західніше. Загалом напрямок на Бахмут. Туди протягом двох діб перекинуто російські сили. Не сказати, що великі. За мірками початку війни вони зовсім не великі. У принципі, враховуючи виснаження наших військ та проблематику, яка там існує, пов'язану з можливістю постачання, там неприємна ситуація для нас організувалася", – сказав Арестович.

Він зазначив, що головний напрямок на Донбасі – це не Сєвєродонецьк.

"Головний напрямок – це на Бахмут. Вони намагаються оточити Сєвєродонецьк і рушать на Бахмут", – пояснив радник голови ВП.

Битва за Сєверодонецьк

Збройні сили України завдали контрудару російським окупантам, які намагалися прорватися до Сєвєродонецька, заявив військовий експерт Олег Жданов.

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"Найважливішим, на сьогоднішній день, є Сєверодонецьк і місцевість навколо нього. Там ідуть найзапекліші бої. Російська Федерація, незважаючи на величезні втрати, намагається вийти на межі Луганської області, оточивши або вибивши наші війська з міста Сєверодонецьк. Ситуація там дуже важка, але остання новина, яка прийшла звідти, що Збройні сили України здійснили контрудар щодо російських військ, які намагаються прорватися" , – розповів Жданов.

Експерт зазначив, що ЗСУ намагається досягти паритету на даній ділянці та не дати окупантам можливості виконати політичне завдання Путіна – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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