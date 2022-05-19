Жданов повідомив про потужну контратаку ЗСУ

Сєвєродонецьк нині є найважливішою ділянкою бойових дій в Україні

ЗСУ зробили контрудар по російськими окупантам, які намагаються прорватися до Сєверодонецька. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України завдали контрудару по російським окупантам, які намагались прорватися в Сєверодонецьк. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ведучому каналу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДОМ.

За словами експерта, місто Сєвєродонецьк наразі є найважливішою ділянкою бойових дій в Україні.

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"На сьогодні найважливішим є Сєверодонецьк та місцевість навколо нього. Там ідуть найзапекліші бої. Російська Федерація, незважаючи на величезні втрати, намагається вийти на межі Луганської області, оточивши або вибивши наші війська з міста Сєверодонецьк. Ситуація там дуже важка, але остання новина, яка прийшла звідти, що Збройні сили України нанесли контрудар по російських військах, які намагаються прорватися", – розповів Жданов.

Експерт зазначив, що ЗСУ намагається досягти паритету на даній ділянці та не дати окупантам можливості виконати політичне завдання Путіна – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Росіяни зараз переключилися на Луганську область через те, що там дуже маленька ділянка території. Тому сьогодні вона стоїть для них номером один. Як тільки вони вийдуть на межі Луганської області, вони спробують вийти і на кордони Донецької області. Якщо ми не дамо. їм вийти на кордони, то Донецьку область вони навряд чи потягнуть, тим більше там доведеться захоплювати велику територію", – пояснив Жданов.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти продовжують наступ на Донбасі. Вони розширили прорив у лінії розмежування на 4-5 км. Зокрема, російські війська ведуть серйозні бої в районі Сєверодонецька.

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Також ми інформували, що окупанти продовжують обстріл Луганської області намагаючись вийти на її адміністративні кордони. Посилилися обстріли Сєвєродонецька. В результаті загинули щонайменше 10 людей.