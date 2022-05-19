Жданов сообщил о мощной контратаке ВСУ

Северодонецк в данный момент является самым важным участком боевых действий в Украине

ВСУ предприняли контрудар по пытающимся прорваться в Северодонецк российским оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины нанесли контрудар по российским оккупантам, которые пытались прорваться в Северодонецк. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ведущему канала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДOM.

По словам эксперта, город Северодонецк в данный момент является самым важным участком боевых действий в Украине.

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"Самым существенным, на сегодняшний день, является Северодонецк и местность вокруг него. Там идут самые ожесточенные бои. Российская Федерация, несмотря на огромные потери, пытается выйти на границы Луганской области, окружив или выбив наши войска из города Северодонецк. Ситуация там очень тяжелая, но последняя новость, которая пришла оттуда, что Вооруженные силы Украины предприняли контрудар по российским войскам, которые пытаются прорваться ", – рассказал Жданов.

Эксперт отметил, что ВСУ пытается достичь паритета на данном участке и не дать оккупантам возможности выполнить политическую задачу Путина – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Россияне сейчас переключилась на Луганскую область в виду того, что там очень маленький участок территории. Поэтому сегодня она стоит для них номером один. Как только они выйдут на границы Луганской области, они предпримут попытки выйти и на границы Донецкой области. Если мы не дадим им выйти на границы, то Донецкую область они вряд ли потянут, тем более, там придется захватывать большую территорию", – объяснил Жданов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продолжают наступление на Донбассе. Они расширили прорыв в линии разграничения на 4-5 километров. В частности, российские войска ведут серьезные бои в районе Северодонецка.

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Также мы информировали, что оккупанты продолжают обстрел Луганской области, пытаясь выйти на ее административные границы. Усилились обстрелы Северодонецка. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.