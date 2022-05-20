Том Купер: Попасная стала новым российским "шверпунктом"

Российские захватчики продолжают оккупировать территории Донбасса

Том Купер рассказал, что происходит на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день продолжает идти битва за Донбасс. Российские захватчики продолжают оккупировать территории украинских населенных пунктов. Также противники ведут сильные обстрелы в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил аналитик современной войны Том Купер в своем блоге для издания Medium.

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Что происходит на Донбассе?

По его словам, на Изюмском направлении украинцы вытеснили войска РФ из села Долгенькое, затем появилось большинство сообщений, который указывают на возобновление российских атак на это село и на Богородичное.

Кроме того, украинская артиллерия вывела из строя спрятанную на ферме систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" и, как сообщается, разрушила один из российских понтонных мостов на Северском Донце южнее Изюма.

Также Купер рассказал, что россияне захватили Новоселовку и Дробышево северо-западнее Лимана.

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Практически весь район между Северодонецком и Попасной подвергается интенсивным авиационным и артиллерийским обстрелам. Интенсивность авиаударов такова, что есть сообщения о том, что там постоянно активны украинские ПВО.

Вопреки своей обычной практике, оккупанты нацеливаются не только на передовую, но и на 10-15 км в тылу, например, в Бахмуте, где 17 мая был обстрелян жилой дом, в результате чего погибли пять мирных жителей (в том числе двухлетний ребенок).

В этом районе появилось новое подразделение оккупантов в составе БТГ 36-й гвардейской мотострелковой бригады. При этом украинцы восстановили прочную линию фронта от реки Боровой до Метелкино, Вороново и Боровского.

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К югу от Северодонецка захватчики вошли в Тошковку рано утром 16 мая, а затем завершили захват этого села 17 мая.

Наиболее критическая ситуация на передовой в эти дни сложилась в районе Попасной. По словам аналитика, Попасная стала новым российским "шверпунктом". За последние два дня оккупанты захватила села Тошковка, Орехово и Новозвановка. По последним данным, украинским защитникам удалось остановить атаку россиян к западу от Попасной. Вместо этого захватчики атаковали Катериновку, к северо-востоку от Попасной, и северный фланг 30-й механизированной бригады в Троицком (южнее Попасной) с севера.

Аналитик добавил, что следует ожидать следующего наступления на Камышеваху.

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