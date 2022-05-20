Оккупанты пытаются окружить два города на Донбассе – какова их цель

Российские захватчики безжалостно обстреливают мирные населенные пункты

Оккупанты атакуют города на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области. Они пытаются это сделать с юга. Возможно, сосредоточившись на перерезании последней магистрали, соединяющей Северодонецк-Лисичанск с остальной Украиной.

Об этом сообщили в Институте по изучению войны.

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Эксперты заявили, что цель России – окружить украинские силы на востоке Украины и полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Российские войска активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк.

Украинские власти сообщают, что российские войска провели несколько безрезультатных штурмов населенных пунктов, ведущих к Лисичанскому и Бахмутскому шоссе возле Попасной

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Оккупанты также безуспешно пытались прорвать украинскую оборону к западу и востоку от Авдеевки и вели сильный артобстрел в этом районе.

По словам официальных лиц США, российские войска начали действовать в масштабе роты, а не на уровне БТГ, чтобы сосредоточиться на захвате конкретных сел на Донбассе.

Оккупантам нужны два украинских города – военный эксперт о Донбассе

Российские военные в Луганской области не оставляют попыток форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, несмотря на большие потери, их цель – взять в осаду Северодонецк и Лисичанск. Об этом рассказал в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24" военный эксперт Владислав Селезнев.

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"7-9 мая украинские артиллеристы уничтожили на переправе Белогоровки около 70-80 единиц бронетехники, танков, специальной техники оккупантов, что равно количеству техники в батальонно-тактической группе. Но буквально через несколько дней на этот же участок фронта россияне подтянули еще две батальонно-тактические группы. Они имеют бронетехнику и пытаются опять же атаковать наши подразделения на этом или на смежных участках, создавая новые понтонные переправы", – рассказал Селезнев.

По его словам, ситуация для украинских военных остается очень сложной:

"У россиян на сегодняшний день есть определенные резервы. Сейчас они бросаются российскими генералами в бой для того, чтобы продавить нашу оборону, чтобы выполнить ту же задачу. Им крайне необходимо взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры".

Эксперт выразил уверенность в том, что Генштаб ВСУ видит эту сложную ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы оказать помощь защитникам Северодонецка и Лисичанска в сдерживании нашествия российской армии.

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