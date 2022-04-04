Резня в Буче. ООН отклонила запрос России

Российский запрос отклонила председательствующая в Совбезе Великобритания

ООН не собирается идти на поводу у РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет безопасности ООН не собирается проводить по запросу России заседание о ситуации в Буче. Об этом пишет агентство Reuters.

Великобритания отказалась дать согласие на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в Буче, которое Россия запросила накануне. РФ требовала созвать его 4 марта, в то время как оно было запланировано на 5-е число.

"Представительство Великобритании при ООН, председательствующее в совете из 15 членов в апреле, заявило, что Рада проведет запланированную дискуссию по Украине во вторник, а не будет собираться в понедельник, как просила РФ", – говорится в сообщении.

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