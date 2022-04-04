Різанина в Бучі. ООН відхилила запит Росії

Російський запит відхилила Великобританія, що головує в Радбезі

ООН не збирається йти на поводу у РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада безпеки ООН не збирається проводити на запит Росії засідання по ситуації в Бучі. Про це пише агентство Reuters .

Великобританія відмовилася дати згоду на проведення засідання Ради безпеки ООН щодо подій у Бучі, яке Росія запросила напередодні. РФ вимагала скликати його 4 березня, тоді як воно було заплановано на 5-е число.

"Представництво Великобританії при ООН, яке головує у раді з 15 членів у квітні, заявило, що Рада проведе заплановану дискусію щодо України у вівторок, а не збиратиметься у понеділок, як просила РФ" , – йдеться у повідомленні.

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