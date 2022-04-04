Різанина в Бучі. ООН відхилила запит Росії

Рада безпеки ООН не збирається проводити на запит Росії засідання по ситуації в Бучі. Про це пише агентство Reuters .
Великобританія відмовилася дати згоду на проведення засідання Ради безпеки ООН щодо подій у Бучі, яке Росія запросила напередодні. РФ вимагала скликати його 4 березня, тоді як воно було заплановано на 5-е число.
"Представництво Великобританії при ООН, яке головує у раді з 15 членів у квітні, заявило, що Рада проведе заплановану дискусію щодо України у вівторок, а не збиратиметься у понеділок, як просила РФ" , – йдеться у повідомленні.
Військові злочини російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів , їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- З'ясувалося, що у Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежали тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Крім того, військові РФ у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катувальну, де розстрілювали мирних жителів , окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток .
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені. Також він зазначив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу від захоплених населених пунктів Київської області.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини .