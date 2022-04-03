Арестович показав списки частин РФ, які вчинили звірячі злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які вчинили військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
Відповідний список Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.
Список частин та підрозділів
- 64 ОМСБр 35 армії "Східного військового округу";
- 5 ВТБР 36 армії "Східного військового округу";
- 331 ВДП 98 ВДД;
- 37 ВДП 106 ВДД;
- 104 та 234 ДШП 76 ДШД;
- 14 і 45 ОБСпН;
- 63 ОПОН Росгвардії;
- 155 ОБрМП "Тихокеанського флоту".
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Російські окупанти у Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.