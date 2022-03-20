Оккупанты планируют захватить гуманитарную колонну на Харьковщине – Верещук

Ирина Верещук обратилась с требованием к российской стороне

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Агентурная разведка сообщила, что по маршруту одного из гуманитарных коридоров российские оккупанты готовятся к захвату гуманитарной колонны.

Об этом сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Планы врага

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути", – написала она.

Ирина Верещук обратилась к российской стороне с требованием прекратить провокацию и "циничные нарушения международного гуманитарного права".

Напомним, Ирина Верещук также заявила, что официально в Украине находятся более 500 военнопленных российских солдат, участвовавших в нападении на нашу страну. Есть и военнопленные, которые находятся у нас с 2014 года.

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