Верещук назвала число российских военнопленных и где их содержат

Россия не интересуется своими солдатами и скрывает информацию про наших

Россия не хочет забирать себе своих солдат / Коллаж "Сегодня"

Официально в Украине сегодня находится более 500 военнопленных российских солдат, которые принимали участие в нападении на нашу страну. Также есть военнопленные, которые находятся у нас с 2014 года. Ни одних, ни вторых Россия не спешит возвращать и это становится серьезной проблемой для Украины.

Об этом рассказала журналистам ТСН министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Что известно

"Если мы говорим о военных пленных РФ, то у нас их 562 человека. Потому что есть так называемый груз 200. Мы тоже это формируем и тоже это организовываем. Вместе с Красным Крестом. Если же мы говорим об украинских военных пленных. Так у нас есть база с 14-го года. Мы не успели еще отделить тех, кто с 14 года попал в плен у нас, их несколько сотен. И тех, кто с 24 февраля попал в плен. Поэтому она несколько больше базы российских пленных. Но если примерно отделить, мы примерно знаем, что наших пленных есть около 270. Какие зафиксированы, какие у нас в реестре. Всего их около 650 человек. Но эти реестры меняются каждый час, потому что мы сейчас только наполняем эту базу", – заявила Верещук.

На данный момент российские пленные содержатся в военных частях. Все данные о пленных сразу передают Красному Кресту.

"Мы отправляем в Красный Крест специальные карты на каждого из них. Мы все делаем в соответствии с международным гуманитарным правом. Чего не скажешь о России. РФ до сих пор не дала ответа, сколько пленных у них, и Красный Крест не влияет на это. Ужасная ситуация, когда международное право бессильно перед страной, не соблюдающей нормы и правил войны", – отметила министр.

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Обстановка