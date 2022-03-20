Окупанти планують захопити гуманітарну колону на Харківщині – Верещук

Ірина Верещук звернулася з вимогою до російської сторони

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Агентурна розвідка повідомила, що по маршруту одного з гуманітарних коридорів російські окупанти готуються до захоплення гуманітарної колони.

Про це повідомила в Telegram віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Плани ворога

"За даними агентурної розвідки, на маршруті погодженого гуманітарного коридору Харків – Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху", – написала вона.

Ірина Верещук звернулася до російської сторони з вимогою припинити провокації та "цинічні порушення міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо, Ірина Верещук також заявила, що офіційно в Україні сьогодні перебуває понад 500 військовополонених російських солдатів, які брали участь у нападі на нашу країну. Є і військовополонені, які перебувають у нас з 2014 року.

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