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Верещук назвала кількість російських військовополонених і де їх утримують

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19 березня, 19:53
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Росія не цікавиться своїми солдатами та приховує інформацію про наших
Росія не хоче забирати собі своїх солдатів / Колаж "Сьогодні"
Росія не хоче забирати собі своїх солдатів / Колаж "Сьогодні"

Офіційно в Україні сьогодні перебуває понад 500 військовополонених російських солдатів, які брали участь у нападі на нашу країну. Також є військовополонені, які перебувають у нас з 2014 року. Ні перших, ні других Росія не поспішає повертати і це стає серйозною проблемою для України.

Про це розповіла журналістам ТСН міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Що відомо

"Якщо ми говоримо про військових полонених РФ, то в нас їх 562 особи. Бо є ще так званий вантаж 200. Ми теж це формуємо і теж це організовуємо. Разом із Червоним Хрестом. Якщо ж ми говоримо про українських військових полонених. То ми маємо базу з 14-го року. Ми не встигли ще відділити тих, хто з 14-го року потрапив в полон у нас, їх декілька сотень. І тих, хто з 24 лютого включно потрапив у полон. Тому вона дещо більша ніж база російських полонених. Але якщо приблизно відділити, ми приблизно знаємо, що наших полонених є біля 270. Які зафіксовані, які у нас в реєстрі. Всього (з 2014 року- ред) їх близько 650 осіб. Але ці реєстри змінюються щогодини, бо ми зараз лише наповнюємо цю базу", – заявила Верещук.

На даний момент російські полонені утримуються у військових частинах. Усі дані про полонених одразу передають Червоному Хресту.

"Ми надсилаємо до Червоного Хреста спеціальні картки на кожного з них. Ми все робимо у відповідності до міжнародного гуманітарного права. Чого не скажеш про Росію. РФ досі не дала відповіді, скільки полонених у них, і Червоний Хрест не має на це впливу. Жахлива ситуація, коли міжнародне право безсиле перед країною, що не дотримується норм і звичаїв війни" , – зазначила міністр.

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Обстановка

  • Українські військові та навіть прості мешканці сіл регулярно беруть у полон солдатів окупантів. Наприклад, строковик армії РФ Неяз Ахунов розповів, як його танкова рота марно намагалася знайти дорогу на рідну територію.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні заявив, що наша країна готова дати окупантам шанс залишитися живим, щоправда, за умови добровільної здачи в полон.
  • Оскільки російських військовополонених стає дедалі більше, 11 березня, Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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