Мэр Иркутского района Российской Федерации Леонид Фролов написал пост о гибели в Украине уроженца Иркутска Валерия Березовского.
Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Миф об "ихтамнет"
Как сообщил Центр, Леонид Фролов, не понимая этого, "выдал сразу две "военные тайны":
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1. Указал, что погибший уже воевал в Украине по контракту 2014 года, когда российские войска "официально" на Донбассе не были.
2. В феврале 2022 года погибший отправился на границу с Украиной не на учебу, а в командировку, которая "указывает на заранее спланированную военную операцию".
"Указанная история окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнет" и "гражданской войне на Востоке Украины". И подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, заранее подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины", – заявили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не занималась и не занимается разработкой биологического оружия, о чем утверждают в Кремле