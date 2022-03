Из-за войны пришлось бежать 10 млн украинцам – ООН

В Украине из-за вторжения Российской Федерации покинули свои дома 10 миллионов человек.

Об этом сообщил у себя в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled either displaced inside the country, or as refugees abroad.