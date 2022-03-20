Из-за войны пришлось бежать 10 млн украинцам – ООН

Много людей бежали за границу из-за войны

/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине из-за вторжения Российской Федерации покинули свои дома 10 миллионов человек.

Об этом сообщил у себя в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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"Разрушительная война"

"Война в Украине настолько разрушительна, что 10 миллионов человек бежали – либо внутрь страны, либо в качестве беженцев за границу", – написал он.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

Беженцы в Чехии

В Чехии власти Праги хотят, чтобы посольство РФ предоставило им часть больших и пустующих сейчас зданий. Их отдадут украинским беженцам, покинувшим свой дом из-за войны России против Украины.

Особенно мэрию интересует школа на несколько сотен учеников, которую посольство не использует после взрывов на складах боеприпасов в Врбетицах.

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Также Германия усиливает количество полиции на вокзалах Германии, куда прибывают беженцы из Украины.

Напомним, "Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся в Румынии или только направляющихся сюда переселенцев.

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