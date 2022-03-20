Из-за войны пришлось бежать 10 млн украинцам – ООН

В Украине из-за вторжения Российской Федерации покинули свои дома 10 миллионов человек.
Об этом сообщил у себя в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Разрушительная война"
"Война в Украине настолько разрушительна, что 10 миллионов человек бежали – либо внутрь страны, либо в качестве беженцев за границу", – написал он.
Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022
The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled either displaced inside the country, or as refugees abroad.
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