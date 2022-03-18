В Чехии украинских беженцев хотят разместить в посольстве РФ

В Чехии обратились к посольству РФ, чтобы те отдали пустующие помещения для беженцев – что ответили дипломаты страны-оккупанта

В посольстве РФ хотят поселить беженцев из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чехии власти Праги хотят, чтобы посольство РФ предоставило им часть больших и пустующих сейчас зданий. Их отдадут украинским беженцам, покинувшим свой дом из-за войны России против Украины.

Об этом пишет местный телеканал Česká televize.

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Особенно мэрию интересует школа на несколько сотен учеников, которую посольство не использует после взрывов на складах боеприпасов в Врбетицах. Тогда работу школы остановили, а всех преподавателей выслали из Чехии как сотрудников российского посольства с дипломатическими паспортами. Здание теперь можно использовать для обучения украинских детей.

Около 30 зданий вокруг посольства РФ в Праге охраняются камерами, но за редким исключением здания пустуют, в том числе школа.

"Я написал письмо послу России и призвал его сделать школу доступной для украинских детей", — рассказал мэр Праги Ондржей Коларж.

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Однако чуда не случилось – РФ отказалась помогать детям, бежавшим из своих домов из-за нападения их страны.

"Здание школы является собственностью Российской Федерации. Использование имущества не входит в компетенцию мэра района Прага", — ответили в посольстве.

Сколько украинцев приехали в Чехию

Примерно 270 тысяч беженцев с Украины приехали в Чехию, и у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы без проблем принять всех желающих остаться в стране. Об этом заявил 17 марта чешский премьер-министр Петр Фиала.

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С 4 марта в Чехии объявили чрезвычайное положение на 30 дней в связи с миграционным кризисом, вызванным российским вторжением в Украину. Это необходимо, чтобы помочь правительству, регионам, муниципалитетам и другим службам более гибко и быстро координировать помощь беженцам и обеспечить достойные условия жизни, в том числе возможность участвовать в полноценной жизни в Чехии.