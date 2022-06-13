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Війна в Україні перетворилася на артилерійське змагання. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 11:55
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Доля України багато в чому залежатиме від того, як швидко надійде в країну важке озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"
Доля України багато в чому залежатиме від того, як швидко надійде в країну важке озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють надання Україні важкого озброєння, втрати російських окупантів у боях з ЗСУ та підтримку Північною Кореєю Путіна

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Спільнота 3D-друку у всьому світі допомагає Україні

Американська газета The Washington Post пише, що спільнота 3D-друку у всьому світі допомагає Україні. Аспірант з робототехніки Вустерського політехнічного інституту в Массачусетсі розробив та удосконалив вісім версій кровоспинних джгутів. Близько 120 осіб і компаній у всьому світі, що використовують 3D-принтери, отримали доступ до дизайну. Разом вони виготовили близько 5000 багаторазових джгутів, які вже прямують до України. Використовуючи цифрові файли, люди розробляють такі матеріали, як бинти, джгути, шини та додатки до автоматів АК-47.

Війна в Україні перетворилася на артилерійське змагання

Видання The Wall Street Journal пише, що війна в Україні перетворилася на грандіозне артилерійське змагання, де Росія неухильно покращує свої позиції завдяки перевагі у вогневій потужності. Доля України багато в чому залежатиме від того, як швидко та в яких кількостях надійде в країну важке озброєння. Україна має отримати достатню кількість західних артилерійських та реактивних систем великої дальності, а також необхідні боєприпаси.

"Якщо нам не вдасться цього зробити, тоді це триватиме потенційно роками", – цитує видання слова генерала Ходжеса.

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Україна просить США передати більше артилерії

Інформагентство Bloomberg також повідомляє, що Україна просить США передати більше артилерії. Головнокомандувач України Валерій Залужний попросив голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі передати більше артилерійських систем калібру 155 мм у найкоротший термін.

Північна Корея підтримала вторгнення Росії до України

The New York Times інформує, що на відміну від тих союзників Росії, які перестали підтримувати війну, Північна Корея продовжує це робити. Країна була однією з п'яти держав, які проголосували проти резолюції ООН у березні, що засуджує вторгнення Росії. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив підтримку президенту Путіну та його війні в Україні.

Російська армія зазнає величезних втрат у боях з ЗСУ

Німецький журнал Der Spiegel пише, що війська Путіна зазнають великих втрат у війні проти України – йому терміново потрібні нові солдати.

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"Імператор ухилявся від загальної мобілізації, тому військові вдалися до інших засобів – заманювання грошима та психологічний тиск", – пише видання.

Як раніше повідомляла британська розвідка, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно виснажилися. Тому Росія зосередила зусилля на своїй авіації на Донеччині.

Водночас українська розвідка дізналася, що російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи з зони бойових дій та не надає відпустки.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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