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Война в Украине превратилась в артиллерийское соревнование. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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13 июня, 11:55
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Судьба Украины будет во многом зависеть от того, как быстро поступит в страну тяжелое вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"
Судьба Украины будет во многом зависеть от того, как быстро поступит в страну тяжелое вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают предоставление Украине тяжелого вооружения, потери российских оккупантов в боях с ВСУ и поддержку Северной Кореей Путина.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Сообщество 3D-печати во всем мире помогает Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что сообщество 3D-печати во всем мире помогает Украине. Аспирант по робототехнике Вустерского политехнического института в Массачусетсе разработал и усовершенствовал восемь версий кровоостанавливающих жгутов. Около 120 человек и компаний по всему миру, использующих 3D-принтеры, получили доступ к дизайну. Вместе они изготовили около 5000 многоразовых жгутов, которые уже направляются в Украину. Используя цифровые файлы, люди разрабатывают такие материалы, как бинты, жгуты, шины и приложения к автоматам АК-47.

Война в Украине превратилась в артиллерийское соревнование

Издание The Wall Street Journal пишет, что война в Украине превратилась в грандиозное артиллерийское соревнование, где Россия неуклонно улучшает свои позиции благодаря преимуществу в огневой мощи. Судьба Украины будет во многом зависеть от того, как быстро и в каких количествах поступит в страну тяжелое вооружение. Украина должна получить достаточное количество западных артиллерийских и реактивных систем большой дальности, а также необходимые боеприпасы.

"Если нам не удастся этого сделать, тогда это продлится потенциально годами", – цитирует издание слова генерала Ходжеса.

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Украина просит США передать больше артиллерии

Информагентство Bloomberg также сообщает, что Украина просит США передать больше артиллерии. Главнокомандующий Украины Валерий Залужный попросил председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли передать больше артиллерийских систем калибра 155 мм в кратчайшие сроки.

Северная Корея поддержала вторжение России в Украину

The New York Times информирует, что в отличие от тех союзников России, которые перестали поддерживать войну, Северная Корея продолжает это делать. Страна была одним из пяти государств, проголосовавших против резолюции ООН в марте, осуждающей вторжение России. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил поддержку президенту Путину и его войне в Украине.

Российская армия несет огромные потери в боях с ВСУ

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что войска Путина несут большие потери в войне против Украины – ему срочно нужны новые солдаты.

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"Император уклонялся от общей мобилизации, поэтому военные прибегли к другим средствам – заманивание денежными средствами и психологическое давление", – пишет издание.

Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.

В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины, поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет отпуска.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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