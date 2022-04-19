Под Луганском боец Нацгвардии выстрелом из автомата Калашникова сбил российский беспилотник

Стоимость уничтоженного летательного аппарата составляет около 2,5 миллиона гривен

Боец Нацгвардии выстрелом из АК-74 сбил российский беспилотник. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области боец Национальной гвардии Украины сбил российский беспилотник из своего штатного оружия АК-74, известного также как "автомат Калашникова". Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии во вторник, 19 апреля.

"Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а затем увидел и саму цель. На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом – он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Стрельнул – и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв", – рассказал нацгвардеец с позывным "Клапан".

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Отмечается, что согласно характеристикам, сбитый аппарат способен передавать видео на расстояние до 120 км. Стоимость комплекса составляет 18 миллионов рублей (около 7 млн грн. – Ред.), а цена летательного аппарата – около 5-7 млн ​​рублей (2 -2,5 млн грн. – Ред.). Данные беспилотники могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который пытался осуществлять разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы.

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Также мы информировали, что Япония предоставит Украине беспилотники и костюмы химической защиты.