Так працює артилерія: ЗСУ спалили склад із ворожими "Градами" (відео)

Знищення техніки окупантів супроводжується написом: "Ласкаво просимо до пекла"

Артилеристи ЗСУ показали, як знищують склад із технікою окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські артилеристи знищили ворожий склад із боєприпасами та "Градами".

Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних сил ЗСУ у Youtube.

Реклама

На відео з безпілотника видно, як склад під ударами артилерії зникає у вогні та диму.

Знищення ворожої техніки супроводжується написом: "Ласкаво просимо до пекла".

Реклама

Озвучені загальні втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;

РСЗВ — 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет — 125 (+0);

кораблів/катерів — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 8 червня: за останню добу ліквідовано 140 окупантів, знищено 3 танки та 13 броньованих машин, а також 1 гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Реклама

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня: противник штурмував Райгородок на шляху з Лиману до Слов'янська. ЗСУ стримують штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку, а також Тошківці та Устинівці. Біля траси Бахмут-Лисичанськ противник уже був у районі села Нагірне, але під ударами української артилерії відійшов на колишні позиції. На південь у Донецькій області завдавалися ракетні та авіаудари. Також тривають масовані обстріли всіх позицій ЗСУ навколо Донецька: Авдіївка, Піски, Опитне, Мар'їнка.