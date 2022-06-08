Так працює артилерія: ЗСУ спалили склад із ворожими "Градами" (відео)

Українські артилеристи знищили ворожий склад із боєприпасами та "Градами".
Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних сил ЗСУ у Youtube.
На відео з безпілотника видно, як склад під ударами артилерії зникає у вогні та диму.
Знищення ворожої техніки супроводжується написом: "Ласкаво просимо до пекла".
Озвучені загальні втрати росіян
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1393 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;
- артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;
- РСЗВ — 213 (+6) одиниць;
- засобів ППО – 96 (+0) одиниць;
- літаків – 212 (+0) одиниць;
- вертольотів – 178 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;
- крилатих ракет — 125 (+0);
- кораблів/катерів — 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 8 червня: за останню добу ліквідовано 140 окупантів, знищено 3 танки та 13 броньованих машин, а також 1 гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня: противник штурмував Райгородок на шляху з Лиману до Слов'янська. ЗСУ стримують штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку, а також Тошківці та Устинівці. Біля траси Бахмут-Лисичанськ противник уже був у районі села Нагірне, але під ударами української артилерії відійшов на колишні позиції. На південь у Донецькій області завдавалися ракетні та авіаудари. Також тривають масовані обстріли всіх позицій ЗСУ навколо Донецька: Авдіївка, Піски, Опитне, Мар'їнка.