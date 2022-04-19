Під Луганськом боєць Нацгвардії пострілом з автомата Калашнікова збив російський безпілотник

Вартість знищеного літального апарату становить близько 2,5 мільйона гривень

Боєць Нацгвардії пострілом із АК-74 збив російський безпілотник. Фото: колаж "Сьогодні"

На Луганщині боєць Національної гвардії України збив російський безпілотник зі своєї штатної зброї АК-74, відомої також як "Автомат Калашникова". Про це повідомила прес-служба Нацгвардії у вівторок, 19 квітня.

"Я отримав інформацію від командира про те, що до нашої зони залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а потім побачив і саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на іншому – він уже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене залишилося ще кілька набоїв", – розповів нацгвардієць із позивним "Клапан".

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Зазначається, що згідно з характеристиками збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Вартість комплексу становить 18 мільйонів рублів (близько 7 млн ​​грн – Ред.), а ціна літального апарату – близько 5-7 млн ​​рублів (2 -2,5 млн грн – Ред.). Дані безпілотники можуть нести вибухові засоби для поразки живої сили.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", який намагався провадити розвідувальну діяльність об'єктів критичної інфраструктури Одеси.

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