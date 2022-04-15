На Одещині ЗСУ збили безпілотник окупантів

Ніч у місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги

Військовослужбовці України продовжують знищувати техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Вночі у місті звучала сирена.

Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

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"Ніч у місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів. 28-а ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник", – сказав він.

Втрати окупантів

Бойові кораблі Російської Федерації, що діють у басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Все для того, щоб приховати свої втрати.

Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області. ЗСУ знищили десантний корабель ворога "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива.

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Крім того, було пошкоджено ще кілька російських військових судів, і сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

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