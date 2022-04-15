В ОРДЛО не бажають служити окупантам: примусову мобілізацію зірвано

Росія кидає жителів Донбасу на війну з Україною як гарматне м'ясо

Росія планувала мобілізувати на Донбасі 26 000 "резервістів" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія розраховувала мобілізувати з території ОРДЛО 26 тисяч осіб до сухопутних військ, але ці плани зірвано.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"План з мобілізації 26 000 "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м'ясом" в армії окупанта. Згідно попередніх планів за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ГУР, з особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

"Представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс" використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", – зазначили в розвідці.

Мобілізовані з ОРДЛО несуть великі втрати

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Зокрема, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора тільки з зачистки повернулись: з 800 чоловік 150 вийшло".

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А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві й доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча насправді менш ніж 20%: "…У нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 людей долічитися не можуть. І це не рахуючи тих, що поранені".