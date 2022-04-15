Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

В ОРДЛО не бажають служити окупантам: примусову мобілізацію зірвано

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 16:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія кидає жителів Донбасу на війну з Україною як гарматне м'ясо
Росія планувала мобілізувати на Донбасі 26 000 "резервістів"
Росія планувала мобілізувати на Донбасі 26 000 "резервістів" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія розраховувала мобілізувати з території ОРДЛО 26 тисяч осіб до сухопутних військ, але ці плани зірвано.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

Реклама

"План з мобілізації 26 000 "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м'ясом" в армії окупанта. Згідно попередніх планів за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ГУР, з особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

"Представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс" використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", – зазначили в розвідці.

Мобілізовані з ОРДЛО несуть великі втрати

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Зокрема, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора тільки з зачистки повернулись: з 800 чоловік 150 вийшло".

Реклама

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві й доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча насправді менш ніж 20%: "…У нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 людей долічитися не можуть. І це не рахуючи тих, що поранені".

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 15 квітня
1
Особовий склад 20000
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1443
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти