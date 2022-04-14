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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" На Донбасі вчителі відмовилися працювати з окупантами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 17:28
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З початку широкомасштабного вторгнення окупанти зруйнували в Донецькій області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів
Окупанти змушують вчителів співпрацювати з ними. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти змушують вчителів співпрацювати з ними. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному з окупованих населених пунктів Донецької області вчителі школи заявили, що не працюватимуть з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" Такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу.

"Це справді геройський вчинок. Чудово розумію, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя", – заявив Кириленко.

За його словами, росіяни байдужі до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх та їхнє майбутнє. З початку широкомасштабного вторгнення окупанти зруйнували в Донецькій області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.

"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!" – додав голова Донецької ОВА.

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У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл, яких взяли в полон

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон. Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".

3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, які відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами.

Російські військові кілька діб тримали в одному з гаражів директорів, але вже сьогодні вивезли їх та залишили на дорозі за 30 кілометрів від Мелітополя.

Що було раніше?

У тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.

Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.

"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила Денісова.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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