"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" На Донбасі вчителі відмовилися працювати з окупантами

В одному з окупованих населених пунктів Донецької області вчителі школи заявили, що не працюватимуть з російськими окупантами.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" Такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу.
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"Це справді геройський вчинок. Чудово розумію, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя", – заявив Кириленко.
За його словами, росіяни байдужі до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх та їхнє майбутнє. З початку широкомасштабного вторгнення окупанти зруйнували в Донецькій області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.
"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!" – додав голова Донецької ОВА.
У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл, яких взяли в полон
У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон. Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".
3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, які відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами.
Російські військові кілька діб тримали в одному з гаражів директорів, але вже сьогодні вивезли їх та залишили на дорозі за 30 кілометрів від Мелітополя.
Що було раніше?
У тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.
Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.
Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.
"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила Денісова.