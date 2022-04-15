В ОРДЛО не хотят служить оккупантам: принудительная мобилизация сорвана

Россия бросает жителей Донбасса на войну с Украиной как пушечное мясо

Россия планировала мобилизовать на Донбассе 26 000 "резервистов" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия рассчитывала мобилизовать с территории ОРДЛО 26 тысяч человек в сухопутные войска, но эти планы сорваны.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"План по мобилизации 26 000 "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУР, с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какая-либо военная подготовка или инструктаж. Также их снабжают непригодными для использования амуницией и оружием.

"Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачах по обеспечению контроля над оккупированными территориями, охране дорог и военных объектов, улучшению оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, которые непосредственно участвуют в боевых действиях против Украины, а именно их, как наименее ценный "ресурс" используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников", – отметили в разведке.

Мобилизированные из ОРДЛО несут большие потери

Об этом свидетельствуют фактически все разговоры оккупантов, которые перехватывает СБУ.

В частности, на Херсонщине оккупант рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: из 800 человек 150 вышло".

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А другой возмущается, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "…У нас реально из бригады последние 5 машин приехали. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут . И это не считая тех, которые ранены".