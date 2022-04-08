У Маріуполі найскладніша ситуація, але захисники стримують окупантів – голова ОВА

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що у Маріуполі ситуація найскладніша. Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення по всій лінії фронту.
Про це Кириленко написав у Facebook.
"Ситуація в області стабільно напружена. Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника", - написав Кириленко.
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7 квітня окупанти завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську.
Внаслідок обстрілів:
- у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;
- у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;
- у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.
"Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків", – додав Кириленко.
Ситуація у Маріуполі
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
- Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста, тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Відомо, що окупанти обстрілюють українців з забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.
- 5 квітня Володимир Зеленський повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення з блокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що вони безрезультатні.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що майже 40 тисяч жителів Маріуполя вивезено у "ДНР" та Росію.
- Розвідка Великої Британії вважає, що російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.