В Мариуполе самая сложная ситуация, но защитники сдерживают оккупантов – глава ОВА

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе ситуация самая сложная. Россияне продолжают обстреливать мирное население по всей линии фронта.
Об этом Кириленко написал в Facebook.
"Ситуация в области стабильно напряжена. Самое сложное положение – в Мариуполе, где защитники города уже почти полтора месяца ведут героическую оборону города, сковывая большие силы противника", – написал Кириленко.
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7 апреля оккупанты нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску.
В результате обстрелов:
- в Славянске ранен 1 человек, повреждено более 10 домов;
- в Угледаре известно об 1 раненом, много разрушений;
- в Марьинской общине ранены 4 человека, повреждены 2 дома.
"Сегодня утром под удар попала Авдеевская община – уже известно о 1 погибшем и 1 раненном человеке, повреждено по меньшей мере 5 домов" , – добавил Кириленко.
Ситуация в Мариуполе
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
- Полк "Азов" ранее сообщил, что не может уйти из города, потому что на растерзание рашистам останутся более 100 тысяч мирных граждан.
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь,90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.
- 5 апреля Владимир Зеленский сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Переговоры об этом начались еще 31 марта, но пока они безрезультатны.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что почти 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в так называемую "ДНР" и Россию.
- Разведка Великобритании считает, что российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.