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Если падет Мариуполь, в плену у оккупантов окажутся 100 тысяч мирных жителей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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31 марта, 21:12
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Полк "Азов" не может бросить этих людей
Местные жители нуждаются в защите / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Местные жители нуждаются в защите / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Легендарный полк "Азов" не может покинуть Мариуполь, поскольку здесь останутся беззащитными минимум 100 тысяч человек, эвакуацию которых блокирует Россия.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем новом видеообращении.

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Трагедия

"Мы не имеем право не бороться, потому что в истории Украины есть очень много трагических моментов, когда московская орда вырезала тысячи украинцев. По состоянию на сейчас, по разным оценкам, осталось больше 100 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Теперь представьте, что пьяные орки под действием эйфории и беззакония сделают с нашими гражданами. Все, что вы слышали про их преступления в Украине умножьте на тысячу и получите результат. Эти гражданские в 2014 году прогоняли русский мир. Отогнали его от всей Украины", – объяснил Святослав Паламарь, почему сейчас нельзя оставить город-герой.

Защитник также сообщил, что каждый день обороны Мариуполя стоит жизни наших военных.

"Если вражеская авиация скинула на какой-то город бомбы, то умножьте это на 100 (скинутых на Мариуполь – Ред.). Количество выпущенных баллистических ракет умножьте на десять, добавьте сухопутную и морскую артиллерию, и вы получите обычный день защитника Мариуполя. Защитника, что даже вопреки полученным ранениям снова идет в бой. За успешными операциями стоит героическая борьба наших военных – бойльцов "Азова", морпехов, пограничников, бойцов национальной гвардии и других", – отметил замкомандира полка.

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Полковник Баранюк Владимир – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас защищает Мариуполь. Организовал круговую оборону города-героя. Благодаря его профессионализму не допустили прорыва боевых порядков. За личное мужество и эффективные действия по отражению атак врага получил звание Герой Украины.
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