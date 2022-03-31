Если падет Мариуполь, в плену у оккупантов окажутся 100 тысяч мирных жителей

Полк "Азов" не может бросить этих людей

Местные жители нуждаются в защите / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Легендарный полк "Азов" не может покинуть Мариуполь, поскольку здесь останутся беззащитными минимум 100 тысяч человек, эвакуацию которых блокирует Россия.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем новом видеообращении.

Реклама

Трагедия

"Мы не имеем право не бороться, потому что в истории Украины есть очень много трагических моментов, когда московская орда вырезала тысячи украинцев. По состоянию на сейчас, по разным оценкам, осталось больше 100 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Теперь представьте, что пьяные орки под действием эйфории и беззакония сделают с нашими гражданами. Все, что вы слышали про их преступления в Украине умножьте на тысячу и получите результат. Эти гражданские в 2014 году прогоняли русский мир. Отогнали его от всей Украины", – объяснил Святослав Паламарь, почему сейчас нельзя оставить город-герой.

Защитник также сообщил, что каждый день обороны Мариуполя стоит жизни наших военных.

"Если вражеская авиация скинула на какой-то город бомбы, то умножьте это на 100 (скинутых на Мариуполь – Ред.). Количество выпущенных баллистических ракет умножьте на десять, добавьте сухопутную и морскую артиллерию, и вы получите обычный день защитника Мариуполя. Защитника, что даже вопреки полученным ранениям снова идет в бой. За успешными операциями стоит героическая борьба наших военных – бойльцов "Азова", морпехов, пограничников, бойцов национальной гвардии и других", – отметил замкомандира полка.

Реклама

Обстановка в городе