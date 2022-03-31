Якщо впаде Маріуполь, у полоні в окупантів опиниться 100 тисяч мирних жителів

Полк "Азов" не може покинути цих людей

Місцеві жителі потребують захисту / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Легендарний полк "Азов" не може залишити Маріуполь, оскільки тут залишаться беззахисними щонайменше 100 тисяч людей, евакуацію яких блокує Росія.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму новому відеозверненні.

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Трагедія

"Ми не маємо права не боротися, бо в історії України є багато трагічних моментів, коли московська орда вирізала тисячі українців. На сьогодні, за різними оцінками, залишилося більше 100 тисяч мирних жителів у Маріуполі. Тепер уявіть, що п'яні орки під дією ейфорії та беззаконня зроблять із нашими громадянами. Все, що ви чули про їхні злочини в Україні, помножте на тисячу і отримаєте результат. Ці громадянські у 2014 році проганяли російський мир. Відігнали його від усієї України", – пояснив Святослав Паламар, чому зараз не можна залишити місто-герой.

Захисник також повідомив, що кожен день оборони Маріуполя коштує життя наших військових.

"Якщо ворожа авіація скинула на якесь місто бомби, то помножте це на 100 (скинутих на Маріуполь – Ред.). Кількість випущених балістичних ракет помножте на десять, додайте сухопутну та морську артилерію, і ви отримаєте звичайний день захисника Маріуполя. Захисника, що навіть попри отримані поранення знову йде в бій. За успішними операціями стоїть героїчна боротьба наших військових – бійців "Азова", морпіхів, прикордонників, бійців національної гвардії та інших" , – зазначив замкомандира полку.

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Обстановка у місті