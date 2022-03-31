Якщо впаде Маріуполь, у полоні в окупантів опиниться 100 тисяч мирних жителів

Легендарний полк "Азов" не може залишити Маріуполь, оскільки тут залишаться беззахисними щонайменше 100 тисяч людей, евакуацію яких блокує Росія.
Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму новому відеозверненні.
Трагедія
"Ми не маємо права не боротися, бо в історії України є багато трагічних моментів, коли московська орда вирізала тисячі українців. На сьогодні, за різними оцінками, залишилося більше 100 тисяч мирних жителів у Маріуполі. Тепер уявіть, що п'яні орки під дією ейфорії та беззаконня зроблять із нашими громадянами. Все, що ви чули про їхні злочини в Україні, помножте на тисячу і отримаєте результат. Ці громадянські у 2014 році проганяли російський мир. Відігнали його від усієї України", – пояснив Святослав Паламар, чому зараз не можна залишити місто-герой.
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Захисник також повідомив, що кожен день оборони Маріуполя коштує життя наших військових.
"Якщо ворожа авіація скинула на якесь місто бомби, то помножте це на 100 (скинутих на Маріуполь – Ред.). Кількість випущених балістичних ракет помножте на десять, додайте сухопутну та морську артилерію, і ви отримаєте звичайний день захисника Маріуполя. Захисника, що навіть попри отримані поранення знову йде в бій. За успішними операціями стоїть героїчна боротьба наших військових – бійців "Азова", морпіхів, прикордонників, бійців національної гвардії та інших" , – зазначив замкомандира полку.
Обстановка у місті
- 30 березня "азовці" знищили три танки та понад 64 піхотинців, серед яких був спецназ ГРУ РФ.
- Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто із усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства.
- Український бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі економічному агентству Bloomberg зазначив, що те, що відбувається у Маріуполі є геноцидом.