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В ISW розповіли, як окупанти відповідають на контратаки ЗСУ (фото та відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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28 червня, 08:56
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У Херсонській області війська РФ будують нові лінії оборони
З'явилися подробиці бойових дій на Херсонському напрямку
З'явилися подробиці бойових дій на Херсонському напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Херсонській області зосередились на оборонних операціях під тиском контратак української армії.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

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Зокрема, війська РФ вкотре безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля села Потьомкине на півночі Херсонської області.

Неназваний представник Міноборони США заявив, що українські війська минулими вихідними звільнили кілька невстановлених населених пунктів у Херсонській області. Російські сили продовжують підготовку та зміцнення другої та третьої ліній оборони в Херсонській області через безперервні українські контрнаступи в цьому районі, йдеться у звіті.

"Російська армія завдала ударів з повітря по українських позиціях у Херсонській області, артилерійських ударів по різних об'єктах у Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також ракетного удару по житловій інфраструктурі в Одеській області. Українські війська продовжували завдавати удари по російському угрупованню на острові Зміїний, ймовірно, для того, щоб ускладнити спроби Росії закріпити свою присутність та контролювати північно-західну частину Чорного моря", – повідомили в ISW.

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Також повідомляють, що російська влада продовжує вживати заходів щодо посилення економічної інтеграції окупованих територій. У Херсонській області влада РФ відкриває першу філію підтримуваного державою Промсвязьбанку. Також окупанти організують одноразові виплати "майже всім" місцевим жителям у розмірі 10 тисяч рублів, щоб підвищити економічну залежність від рублевої економіки. Влада РФ у Херсоні захоплює банківські установи і видає російські зарплатні картки.

"Такі дії, ймовірно, спрямовані на те, щоб змусити окуповані території все більше покладатися на рубль, стимулюючи довгострокову інтеграцію в російську економіку", – пишуть автори звіту.

Українська армія наступає на Херсон

Збройні сили України підходять до Херсона. У Мережі з'являлася інформація, що бійці ЗСУ увійшли до міста, проте вона не підтвердилася.

Операція продовжується у степовій місцевості, дуже складній для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона поки що не має потужної артилерії, яка була б такою ж далекобійною, як у ворога.

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Українські військові закликають не розголошувати подробиць контрнаступу в Херсонській області, щоб не зашкодити планам ЗСУ

Раніше в Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Зі свого боку, військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона і пояснив, як українські війська звільнятимуть місто.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 червня: ворог атакує Лисичанськ та Слов'янськ, ЗСУ знаходять гідну відповідь з повітря, а на Запорізькому напрямку ворог збирає сили для нового наступу, Білорусь продовжує військові навчання.

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