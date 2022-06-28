В ISW рассказали, как оккупанты отвечают на контратаки ВСУ (фото и видео)

В Херсонской области войска РФ строят новые линии обороны

Появились подробности боевых действий на Херсонском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Херсонской области сосредоточились на оборонительных операциях под давлением контратак украинской армии.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

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В частности, войска РФ в очередной раз безуспешно пытались вернуть утраченные позиции около села Потемкино на севере Херсонской области.

Неназванный представитель Минобороны США заявил, что украинские войска в минувшие выходные освободили несколько неустановленных населенных пунктов в Херсонской области. Российские силы продолжают подготовку и укрепление второй и третьей линий обороны в Херсонской области из-за непрекращающихся украинских контрнаступлений в этом районе, говорится в отчете.

"Российская армия нанесла удары с воздуха по украинским позициям в Херсонской области, артиллерийские удары по различным объектам в Днепропетровской и Николаевской областях, а также ракетный удар по жилой инфраструктуре в Одесской области. Украинские войска продолжали наносить удары по российской группировке на острове Змеиный, вероятно, для того, чтобы затруднить попытки России закрепить свое присутствие и контролировать северо-западную часть Черного моря", – сообщили в ISW.

/ Фото: ISW

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Также сообщается, что российские власти продолжают принимать меры по усилению экономической интеграции оккупированных территорий. В Херсонской области власти РФ открывают первый филиал поддерживаемого государством Промсвязьбанка. Также оккупанты организуют единовременные выплаты "почти всем" местным жителям в размере 10 тысяч рублей, чтобы повысить экономическую зависимость от рублевой экономики. Власти РФ в Херсоне захватывают банковские учреждения и выдают российские зарплатные карты.

"Такие действия, вероятно, направлены на то, чтобы заставить оккупированные территории все больше полагаться на рубль, стимулируя долгосрочную интеграцию в российскую экономику", – пишут авторы отчета.

Украинская армия наступает на Херсон

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. В Сети появлялась информация, что бойцы ВСУ вошли в город, однако она не подтвердилась.

Операция продолжается в степной местности, очень сложной для ведения открытых боев. Кроме того, у украинской стороны пока нет мощной артиллерии, которая была бы такой же дальнобойной, как у врага.

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Украинские военные призывают не разглашать подробностей контрнаступления в Херсонской области, чтобы не навредить планам ВСУ.

Ранее в Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

В свою очередь военный эксперт Олег Ждановназвал причины быстрого захвата Херсона и объяснил, как украинские войска будут освобождать город.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 июня: враг атакует Лисичанск и Славянск, ВСУ находят достойный ответ с воздуха, а на Запорожском направлении враг собирает силы для нового наступления, Беларусь продолжает военные учения.