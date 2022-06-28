Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге 💸 Дефолт России ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В ISW рассказали, как оккупанты отвечают на контратаки ВСУ (фото и видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 июня, 08:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Херсонской области войска РФ строят новые линии обороны
Появились подробности боевых действий на Херсонском направлении
Появились подробности боевых действий на Херсонском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Херсонской области сосредоточились на оборонительных операциях под давлением контратак украинской армии.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Реклама

В частности, войска РФ в очередной раз безуспешно пытались вернуть утраченные позиции около села Потемкино на севере Херсонской области.

Неназванный представитель Минобороны США заявил, что украинские войска в минувшие выходные освободили несколько неустановленных населенных пунктов в Херсонской области. Российские силы продолжают подготовку и укрепление второй и третьей линий обороны в Херсонской области из-за непрекращающихся украинских контрнаступлений в этом районе, говорится в отчете.

"Российская армия нанесла удары с воздуха по украинским позициям в Херсонской области, артиллерийские удары по различным объектам в Днепропетровской и Николаевской областях, а также ракетный удар по жилой инфраструктуре в Одесской области. Украинские войска продолжали наносить удары по российской группировке на острове Змеиный, вероятно, для того, чтобы затруднить попытки России закрепить свое присутствие и контролировать северо-западную часть Черного моря", – сообщили в ISW.

/ Фото: ISW

Реклама

Также сообщается, что российские власти продолжают принимать меры по усилению экономической интеграции оккупированных территорий. В Херсонской области власти РФ открывают первый филиал поддерживаемого государством Промсвязьбанка. Также оккупанты организуют единовременные выплаты "почти всем" местным жителям в размере 10 тысяч рублей, чтобы повысить экономическую зависимость от рублевой экономики. Власти РФ в Херсоне захватывают банковские учреждения и выдают российские зарплатные карты.

"Такие действия, вероятно, направлены на то, чтобы заставить оккупированные территории все больше полагаться на рубль, стимулируя долгосрочную интеграцию в российскую экономику", – пишут авторы отчета.

Украинская армия наступает на Херсон

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. В Сети появлялась информация, что бойцы ВСУ вошли в город, однако она не подтвердилась.

Операция продолжается в степной местности, очень сложной для ведения открытых боев. Кроме того, у украинской стороны пока нет мощной артиллерии, которая была бы такой же дальнобойной, как у врага.

Реклама

Украинские военные призывают не разглашать подробностей контрнаступления в Херсонской области, чтобы не навредить планам ВСУ.

Ранее в Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

В свою очередь военный эксперт Олег Ждановназвал причины быстрого захвата Херсона и объяснил, как украинские войска будут освобождать город.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 июня: враг атакует Лисичанск и Славянск, ВСУ находят достойный ответ с воздуха, а на Запорожском направлении враг собирает силы для нового наступления, Беларусь продолжает военные учения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 28 июня
1
Личный состав 35250
Личный состав
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артиллерия 778
Артиллерия
5
Средства ПВО 102
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2589
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Образец военного разведчика... Александр Штоюнда – майор, заместитель командира, начальник воздушно-десантной службы 18-го отдельного батальона морской пехоты. На войне с 2014 года: Мариуполь, Краснопартизанск, Изварино, Белокаменка... Неоднократно награжден, в том числе орденом Богдана Хмельницкого. Погиб, выполняя боевое задание…

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20763.48

Binance Coin (BNB)

234.22

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

54.89

Theta (THETA)

1.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять