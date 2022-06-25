Жданов пояснив, як ЗСУ відвойовуватимуть Херсон

Військовий експерт оцінив ризики для мешканців окупованого міста

Олег Жданов вважає, що ЗСУ не підуть на штурм Херсона / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія спробує відрізати російських окупантів у Херсоні від постачання, лобового штурму міста не слід очікувати.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Я не думаю, що це буде штурм... Я не уявляю собі ситуацію, що Збройні сили підуть у лобовий штурм на Херсон. Це, найімовірніше, буде облога міста та відрізання російського гарнізону від шляхів постачання", – вважає він.

За словами експерта, питання, чи варто їхати з міста, залишається на розсуд місцевих мешканців.

"І якщо загроза зростає, то, звичайно ж, треба їхати... Там проблеми з виїздом, Росія розгортає комендатури, перекинуто додаткові сили Росгвардії, вони організовують додаткові блокпости і патрулі. Тому переміщення там досить ускладнене", – додав Жданов.

Українська армія наступає на Херсон

Збройні сили України підходять до Херсона, проте інформація про їхнє входження в місто поки що не підтверджується.

Реклама

Екснардеп Віталій Купрій повідомив, що, за неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці. Також екснардеп Ігор Мосійчук закликав уважно стежити за ситуацією в цьому напрямку та чекати на добрі новини.

Раніше в Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона.