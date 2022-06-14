ЗСУ вже за 10 кілометрів від Херсона! Військові звернулися до мешканців міста (відео)

Українські захисники закликали чекати їхнього швидкого повернення до міста

ЗСУ вже підходять до окупованого Херсона. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють незабаром звільнити окуповані росіянами території.

Про це повідомляє Telegam-канал "Сьогодні".

Реклама

У Мережі з'явився відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

ЗСУ просуваються до Херсона

Увечері 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.

Реклама

Тим самим українські захисники йдуть у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів. Крім того, суттєво зменшилась і чисельність живої сили окупантів.

"Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя", – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Раніше ми писали, що військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона.

Нагадаємо, за словами Жданова, для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра.