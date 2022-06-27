Полковник СБУ пояснив, що відбувається в Херсонській області

Костенко описав ситуацію на фронті

Україна продовжує вже п'ятий місяць протистояти російському воєнному вторгненню. У четвертому випуску аналітичної програми "Пояснює Панюта", який вийшов на YouTube-каналі "Україна 24", полковник СБУ, "Кіборг", учасник тероборони міста Миколаїв Роман Костенко розповів, яка ситуація з контрнаступом ЗСУ в Херсонській області та чому окупанти посилили обстріли Миколаєва, нещадно знищуючи місто.

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Олег Панюта:Пане Романе, вітаю. Хотів від вас почути, оскільки ви на півдні України бороните зі зброєю в руках наші рубежі, хочу запитати для тих, хто вже кілька днів тому "був на вулицях" Херсона і атакував Кримський міст, яка ситуація зараз із наступом на Херсон?



Роман Костенко: Така приблизно, яка була і місяць тому. Наступу ніякого немає, зараз ми не наступаємо, я не знаю хто подає цю інформацію, що є наступ, його скажем так у військовому значенні, як це має бути, коли йде подавлення противника, знищення його артилерії подавлення його сил, засобів, наступу на обороняючогось противника, такого зараз немає. Кожен наступ має якусь глибину, оперативну або тактичну. Те, що відбувається зараз на півдні: наші війська героїчно тримають оборону по всій лінії фронту ворог зупинений декілька місяців тому на межі Миколаївській області і відкинутий на рубіж Херсонської області, тільки на деяких участках є, ми трохи більше тримаємо Херсонської, ворог тримає Миколаївської, але в цілому приблизно ління іде по межі Херсонської і Миколаївської області. І через те, що зараз іде ракетно-артилерійське протистояння, в нас всі так називають, зокрема і ми, і противник розуміє, що зараз є в основном артилерія і танки, але в основі своєї артилерії. Тому утворюються такі великі сірі зони, це проміжки між збройними силами РФ і нашими Збройними Силами. І от, як правило, ті війська які знаходиться між артилерією, вони намагаються поступово весь час вести бойові дії для того, щоб вийти на кращі рубежі, ну для того, щоб краще тримати оборону.

Те, що зараз відбувається, що мабуть зараз називають наступом, це оці активні бойові дії що відбуваються в сірій зоні. Ну наступ це трохи інше, має іншу мету, для нього потрібні інші сили і засоби. А ті, хто говорять про нього, мабуть не розбираються в стратегічності цього і як це має відбуватися. Поки, як ми бачимо, ворог переважає нас в артилерії, в техніці. Реально в них її багато. І ми там бачимо і відчуваємо, наші солдати відчувають, то для того, щоб наступати не людськими життями, а наступати правильно нам потрібно ще трохи накопичити сили, як я це бачу.



Олег Панюта: Скажіть, те що активний обстріл відбувається Миколаєва і прилеглих територій саме ракетами – це свідчить про те, що противник не збирається нам давати життя на півдні чи він в такий спосіб намагається нашу активність знизити?



Роман Костенко: Так, дійсно обстріли посилилися на передній лінії і, зокрема, міста Миколаєва, цивільних об’єктів, об’єктів інфраструктури, зараз їх більше, ніж було навіть коли противник практично заходив уже в місто Миколаїв. Здавалось би, коли він заходив він повинен був знищувати передній край, але зараз набагато інтенсивніше. Я думаю, тут декілька моментів. Зокрема, перший – це противники, як я помітив не тільки в Миколаєві, а й по всій Україні, по факту збільшив обстріли населених пунктів. Тому це ще і показує те, що ми зараз ведемо розмову більш інтенсивніше про наш шлях до Європейського Союзу, і не зраджуємо своїм поглядом своїй Конституції, де прокладено наш напрямок, куди ми хочемо йти. Зараз це активніше почалось обговорювати і противник починав обстрілювати. Плюс наші нечасті, але скажемо так враження противника на його території завдаємо ударів, нехай вони там невеликої потужності, але воно є, і противника це бісить, що замість того щоб за 3 дні підняти руки, ми надаємо опір і огризаємось, і б’ємо йогоЄ, і закопуємо в нашу землю. Я думаю декілька факторів, тому противник бачачи, що не може перемогти на полі бою, намагається бити по великим містам, до яких підійшов і не зміг взяти. Приблизно те, що робили з Маріуполем, на початках з Харковом, Волновахою, з іншими нашими містами. Цинізм і намагання знищити український народ, українську націю, не вийшло ідеологічно – намагається зробити це за допомогою зброї.

Олег Панюта:Пане Романе, ми знаємо, що за Херсоном Дніпро, і це може для нас мати певну проблему. Я маю на увазі, коли ми підемо далі на Крим. Чи означає це, що буде йти у зв’язці з Запоріжжям і тією частиною ділянки фронту з якою ми можемо відрізати або якщо буде ризик оточення окупанта з того боку це допоможе нам здійснити наш наступ?



Роман Костенко: Я впевнений, якщо в нас будуть можливості наступати, то противник підірве Антонівський міст. І дійсно це буде проблема – потім вибивати його з-за Дніпра. І тут з вами згоден, що можливий один єдиний шлях, це буде через Запоріжжя, Маріуполь виганяти його, давити його з тієї сторони тому, що Дніпро досить широке, і форсувати річки справа досить нелегка. Особливо, коли перед тобою такий досить серйозний противник, реально не можна недооцінювати Російську Федерацію, як противника. Це дуже сильний противник, з ними ще по факту ніхто не стикався з часів Другої Світової війни. Дійсно, в нас є зараз на Херсонщині 2 місця, де можна перейти – цей Антонівський і Каховська ГЕС. Звісно, Каховська ГЕС. Якщо зайняти за нею оборону, противник знищивши її, може завдати шкоди саме нашому мирному населенню. Там перепади, я не пам’ятаю, здається, 18 м з Каховським водосховищем, з Каховським морем. І там затопиться дуже велика ділянка.



Олег Панюта: Це катастрофа, і екологічна в тому числі.

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Роман Костенко: Так, так. Там Каховка, Нова Каховка. Всі ті міста, які були створені. Антонівський міст, так скажем, я думаю противник його береже, і розуміючи, якщо потиснути, він його просто підриває, в нас є інформація що він уже підготовлений до цього, тому скажем так, зараз першочергово ми розуміємо, що до Дніпра ми їх можемо додавити, враховуючи декілька факторів ми – отримуємо потрібну зброю, підготуємо правильно особовий склад, ми знайдемо правильні участки на направлення наших ударів. Можливо, будуть ще якісь удари на інші, тобто це все тактика, якою Главком буде займатися і командири на місцях. Але ми розуміємо до Дніпра, ми знаємо, що робити і потрібно щось зробити: або не допустити підриву Антонівського мосту (це вже теж потрібно, щоб працювали спецслужби в цьому плані, в цьому напрямку, в тому числі і Главком), або розуміти як ми підемо далі, тому що Дніпро для нас це є така перешкода, яку потрібно буде долати і і розуміти, як ми це будемо робити і розуміти це вже зараз.



Олег Панюта:Пане Романе, дякую вам. Витримки і Перемоги!

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що відомо про контрнаступ ЗСУ на Херсон.

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